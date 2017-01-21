داوران دیدار معوقه هفته سیزدهم لیگ والیبال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال روز یکم دیماه با پنج دیدار در شهرهای تهران (دومسابقه)، گنبد، اراک و ساری پیگیری شد و دیدار ششم این هفته به دلیل مشکلات تیم صالحین ورامین برگزار نشد.

دیدار معوقه هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال ساعت ۱۶ فردا یکشنبه در سالن شهید گل عباسی ورامین برگزار می شود و تیم صالحین ورامین از سایپای تهران پذیرایی خواهد کرد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال قضاوت این دیدار را به بهروز جعفری و مرتضی علایی به عنوان داور اول و دوم سپرد و نظارت بر این مسابقه را نیز محمدحسن خوشدل بر عهده خواهد داشت.