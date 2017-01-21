جهان غرب عملکردی سیال و مبهم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شهبده شوم» با موضوع (بررسی مولفه های سینمای مسیحیت و بررسی تفاوت علائم آخرالزمان در سینمای مسیحیت) با حضور امیر رشیدی (مدرس دانشگاه و کارشناس الهیات و ادیان)، حجت الاسلام سعید ارجمند فر (کارشناس ادیان و استاد فلسفه) و محمدحسین فرج نژاد (کارشناس ادیان و ای فلسفه و هنر) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه حجت الاسلام سعید ارجمند فر با اشاره به آخر الزمان در الهیات صهیونیستی، گفت: آخر الزمان در نگرش مسیحی، یهودی و الهیات صهیونیستی به نوعی بازخوانی ظهور مسیح است.

وی همچنین در ادامه افزود: یهودیان همچنان بر این باور هستند که مسیحِ یهود ظهور کرده و با تشکیل دولت یهود، عظمت حکومت الهی را در جهان به نام یهودیت رقم خواهد زد.

این کارشناس ادیان در خصوص نگرش مسیحیان به ظهور حضرت مسیح(ع) ، اظهار داشت: مسیحیان بر این باورند که حضرت مسیح(ع) یک بار ظهور کرده و مردمان خود را از گناه دور کرده است و به واسطه ی شکنجه و صلیب فوت کرده و دوباره عروج خواهد کرد.

وی در خصوص دیدگاه مسیحیان صهیونیست، توضیح داد: مسیحیان صهیونیست با بهره گیری از دیدگاه یهودیان، اعتقادات خود را تکمیل کرده و به آن عمل می کنند.

حجت الاسلام سعید ارجمند فر در خصوص ارتباط آخرالزمان مسیحی با معاد، عنوان کرد: مسیحیان در خصوص معاد دو گونه تحلیل و رفتار دارند، به طوری که امروزه به دنبال معاد اول هستند.

وی با بیان این که اسلام آخرالزمان را کاملا دنیوی می بیند، اظهار داشت: مسیحیان، معاد اولِ دین خویش را کاملا دنیوی دیده و بعد از آن به انتظار معاد دوم خویش می نشینند.

در ادامه ی برنامه محمد حسین فرج نژاد در خصوص سینمای مسیحی، گفت: سینمای مسیحی به تنهایی در آثار هنری به تصویر کشیده نمی شود، به طوری که اگر مبانی و پیش زمینه های آثار آخرالزمانی سینمای مسیحی در آمریکا را در نظر نگیریم، شاهد تحلیل دقیقی از این موضوع نخواهیم بود.

وی در خصوص اومانیسم و سرمایه گرایی در سینمای مسیحی، عنوان کرد: سرمایه داری و انسان گرایی یکی از مهم ترین پدیده هایی هستند که در سینمای پر خرج هالیوود مورد توجه قرار می گیرند.

این کارشناس ادیان در خصوص عهد عتیق عنوان کرد: اولین مبنای جدی آثار آخرالزمانی سینمای غرب مربوط به عهد عتیق می شود. به طوری که در عهد عتیق، تاریخ، احکام، اسطوره ها و سنبل های یهودی همواره در سینمای غرب دارای نقشی جدی و حیاتی بوده اند.

در بخش دیگر برنامه امیر رشیدی با بیان این که سینمای غرب از دین استفاده ی ابزاری دارد، گفت: سینمای غرب همواره ذهن انسان ها را طوری تربیت می کند که آماده ی پذیرش تغییرات باشند.

وی همچنین در ادامه افزود: تمام آثاری که در هالیوود ساخته می شود دارای پیام های سیال و تا حدودی مبهم هستند، به طوری که بیشتر آثار با توجه به اقتضای زمان ساخته و پرداخته می شوند.

این کارشناس الهیات و ادیان در خصوص هدایت پشت پرده ی سینمای مسیحیت، عنوان کرد: بسیاری از فیلم سازان به دلیل جذب حمایت های مالی، فیلم های دلخواه حمایت کننده های غربی را ساخته و تفکر آنان را ترویج داده اند و این موضوع نشان از هدایت گری پشت پرده بر سینمای مسیحیت را دارد.

وی در پایان توضیح داد: یکی از مهم ترین نقاط قوت جهان غرب بر عملکرد سیال و مبهم است، به طوری که در هر زمان توانایی شکستن پل های قبلی را در اختیار داشته باشد.

فایل صوتی برنامه «شعبده شوم» از وبگاه رسمی شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است.