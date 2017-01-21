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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

طی هفته گذشته انجام شد:

انجام ۱۰ عملیات امداد و نجات در البرز/۵۰ نفر حادثه دیدند

انجام ۱۰ عملیات امداد و نجات در البرز/۵۰ نفر حادثه دیدند

کرج - معاون امداد و انجات جمعیت هلال احمر استان البرز از انجام ۱۰ مورد عملیات توسط نجاتگران البرزی در هفته گذشته خبر داد.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در طول هفته گذشته، ۱۰ مورد عملیات امدادی توسط این جمعیت انجام شده است، افزود: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر این استان اقدام به امداد رسانی به ۵۰ نفر حادثه دیده کردند.

وی با اشاره به آسیب دیدگانی ۵۰ نفر در حوادث گذشته اظهار کرد: ۳۱ نفر حوادث جاده ای، ۱ نفر خدمات حضوری و ۱۸ نفر حوادث کوهستانی توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شده که در مجموع ۵۰ نفر در حوادث هفته گذشته آسیب دیدند که از این تعداد ۷ نفر مصدوم شدند که بعد از اقدامات اولیه برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رجبی گفت: نیروهای امدادی و سامانه ۱۱۲ در سراسر استان به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی و پاسخگویی به هموطنان خواهند بود.

کد مطلب 3882879

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