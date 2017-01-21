انجام ۱۰ عملیات امداد و نجات در البرز/۵۰ نفر حادثه دیدند

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در طول هفته گذشته، ۱۰ مورد عملیات امدادی توسط این جمعیت انجام شده است، افزود: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر این استان اقدام به امداد رسانی به ۵۰ نفر حادثه دیده کردند.

وی با اشاره به آسیب دیدگانی ۵۰ نفر در حوادث گذشته اظهار کرد: ۳۱ نفر حوادث جاده ای، ۱ نفر خدمات حضوری و ۱۸ نفر حوادث کوهستانی توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شده که در مجموع ۵۰ نفر در حوادث هفته گذشته آسیب دیدند که از این تعداد ۷ نفر مصدوم شدند که بعد از اقدامات اولیه برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رجبی گفت: نیروهای امدادی و سامانه ۱۱۲ در سراسر استان به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی و پاسخگویی به هموطنان خواهند بود.