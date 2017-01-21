۲۳۰ میلیارد ریال از اسناد خزانه کهگیلویه و بویراحمد جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کشاورز پیش از ظهر شنبه در هفدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: از ۶۷۰ میلیارد ریال اسناد خزانه ابلاغی به استان تنها ۲۳۰ میلیارد ریال توسط دستگاه ها جذب شده است.

کشاورز با بیان اینکه دستگاه ها استقبال مناسبی نسبت به جذب اسناد خزانه نداشته اند، تاکید کرد: دستگاه ها به دنبال نقدینگی هستند که این مسئله باعث عدم تلاش مناسب برای جذب اسناد خزانه شده است.

کشاورز گفت: ۴۴۰ میلیارد ریال از اسناد خزانه بلاتکلیف است، که باید در اسرع وقت اقدامات لازم برای جذب این اسناد اقدام شود.

وی افزود: ۱۶ دستگاه بخشی از تخصیص را در قالب اسناد خزانه آماده کرده اند که توسط اقتصاد و دارایی ارسال شده است.

کشاورز با بیان اینکه برخی دستگاه ها تاخیر در دریافت کد بورسی را از مشکلات پیش رو می دانند، اظهار کرد: اگر دستگاه ها در زمان مقرر نسبت به دریافت کد بورس اقدام می کردند، در کمتر از ۲۴ ساعت موفق به دریافت آن می شدند.

وی افزود: افزایش مدت زمان دریافت کد بورس به دلیل ترافیک بالا است.