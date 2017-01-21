بهره مندی ۵هزار دانش آموز از ۱۳۰ گفتمان دینی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان وبلوچستان، احسان زرگر پور گفت: این گفتمان ها با توجه به سهمیه بندی و سطح نیاز در شهرستانهای تابعه درچهارمحور کلی با موضوعات دین و زندگی، آسیبهای اجتماعی، سواد رسانه ای و اقتصاد مقاومتی برگزار شده است.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: ارتقاء سطح دانش دینی و مذهبی مخاطبین طرح، پاسخ به شبهات دینی و مذهبی، ارائه پاسخ های مستدل، ارتقاء بینش مذهبی و دینی، گفتمان سازی مفاهیم دینی درحوزه های معرفت شناختی و مهارت های کاربردی زندگی، ارتباط چهره به چهره و صمیمانه با جوانان ونوجوانان به منظور تمرین پرسشگری، مهارت اندیشه ورزی و بصیرت ایشان، تولید و بازتولید شناخت و آگاهی‌های دینی و فرهنگی جهت رفع شبهات دینی به تناسب مقتضیات زمان، هم افزایی و تقویت نظام تبلیغ دینی بااستفاده ازمدل فرهنگی گفتمان دینی، کمک به رشد علمی فضای مدارس بعنوان محور فرهنگ سازی درجامعه و الگوسازی مدل فرهنگی گفتمان دینی برای مربیان آموزش وپرورش از جمله اهداف کیفی برگزاری طرح گفتمان های دینی درسطح استان است.

وی اظهار داشت: این طرح در سال ۱۳۹۵ با حضور دانش آموزان مدارس درجلسات متعددی با حضور اساتید مجرب حوزه و دانشگاه برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسات گفتمانی به سوالات و شبهات مطرح شده ازسوی مخاطبین پاسخ داده شد و همچنین اساتید شاخص دیگری نیز شناسایی شدند و سوالات دانش آموزان نیز جهت پاسخگویی دقیق به شبهات جمع آوری شده است تا ضمن پاسخ به آنها در گفتمان های دیگر نیز استفاده شود.