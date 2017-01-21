هشدار سازمان لیگ به ۶ باشگاه لیگ برتری/ شاید مجوز حرفه ای نگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل مهدی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ گفت: کسب مجوز ملی برای باشگاه ها پیش نیاز دریافت مجوز حرفه ای است. بنابراین باشگاه هایی که در سیستم صدور مجوز ملی ثبت نام نکرده اند واجد شرایط پذیرش در سیستم مجوز حرفه ای نخواهند بود. سازمان لیگ بارها از باشگاه های لیگ برتری و لیگ دسته اول دعوت کرده که در سیستم مجوز ملی ثبت نام کنند.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ افزود: درحال حاضر ۶ باشگاه لیگ برتری و ۸ باشگاه لیگ دسته اولی هنوز در سیستم صدور مجوز ملی ثبت نام نکرده اند. بنابراین این۱۴ باشگاه در خطر عدم کسب مجوز حرفه ای برای فصل آینده خواهند بود. آخرین فرصت این باشگاه ها برای ثبت نام و ارسال مدارک در سیستم مجوز ملی فردا( سه شنبه ۳ بهمن) خواهد بود.