آیت الله حسینی بوشهری سخنران ویژه یوم الله ۲۲ بهمن در شهر ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی چراغی پور روز شنبه در جلسه هماهنگی اجرای برنامه های گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: همچنین در این ایام مسئول کانون های عالی مساجد کشور و رئیس کمیته روستایی و عشایری دهه فجر از سخنرانان آیین های دهه فجر در استان ایلام خواهند بود.

وی ادامه داد: حمایت ویژه از برنامه‌ های جدید بویژه در حوزه کودک و نوجوان، ایجاد زمینه لازم ‌برای رشد و تبیین اهداف و آرمان ‌های انقلاب، توسعه مشارکت مردم در برنامه‌های دهه فجر و محور قرار دادن اجرای مردمی آیین ها از مهم تریم رویکردهای برنامه های دهه فجر در سالر جاری است.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام تاکید کرد: با توجه به نقش مردم استان و بویزه جامعه روستایی و عشایری تلاش می کنیم در قالب برگزاری جشن های مختلف در شهرستان ها بتوانیم جایگاه مردم استان را در پیروزی انقلاب اسلامی بخوبی معرفی کنیم.

وی اضافه کرد: هفته استقبال از فجر انقلاب اسلامی از پنجم تا ۱۱ بهمن زیر نظر کمیته فضاسازی و تزئینات و توسط شهرداری برگزار می شود که امیدواریم با همراهی رسانه ها بتوانیم اطلاع رسانی مناسبی از برنامه های در دست اجرا داشته باشیم.

معاون فرهنگی سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام نیز در این جلسه یادآور شد: تیم های پزشکی بسیج جامعه پزشکی در این دهه بطور رایگان از بیماران در مناطق محروم بازدید و خدمات درمانی را به انان ارائه می کنند.

سرهنگ جوهر خالدی گفت: ۶۰ برنامه توسط سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام برای دهه فجر پیش بینی شده که شامل برپایی تئاترهای خیابانی ، دیدار با خانواده های شهدا و برگزاری جلسات بصیرت افزایی از مهم ترین آنها خواهد بود.