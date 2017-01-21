اعلام آمادگی یک مرکز تحقیقاتی برای شناسایی جانباختگان پلاسکو

دکتر محمود تولایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور معمول مسئولیت شناسایی جانباختگان در حوادث و رخدادهای غیر از مربوط به دفاع مقدس و... بر عهده پزشکی قانونی است.

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک نور افزود: مرکز ژنتیک نور درصورت لزوم و احساس نیاز سازمان آتش نشانی و سایر مراکز امدادی آمادگی خود را برای ارائه خدمت در راستای شناسایی مفقودین و قربانیان حادثه را اعلام می کند.

وی با بیان اینکه تا کنون هیچ اقدامی در راستای شناسایی جانباختگان حادثه پلاسکو انجام نداده ایم، گفت: در حادثه پلاسکو هم مانند حادثه منا که در سال گذشته اتفاق افتاد، نیاز است که اجساد شناسایی شوند.

به گفته وی، ما می توان با علم ژنتیک این اقدام را انجام دهیم.