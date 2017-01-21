صلاحیت دادگاه محل اقامت متقاضی رسیدگی به درخواست اهدای جنین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور ، در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که به ریاست حجت الاسلام کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام مرتضوی مقدم، معاون دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل شد، پرونده درخواست وحدت رویه قضایی به شماره ۳۹/۹۵ مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

خلاصه جریان پرونده به شرح ذیل است:

شخصی به همراه همسرش در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم الانبیاء به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده و شعبه نهم دادگاه عمومی به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران صادر کرده و شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده تهران به موجب دادنامه صادره و استدلال به عمل آمده دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود.

در ادامه مراحل رسیدگی به پرونده شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه صادره با استناد به مفاد ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ ، طرح مورد را برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین تلقی کرده که نیاز به تقدیم دادخواست و تعیین خوانده ندارد. لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران را موجه دانسته و با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف کرده است.

اما در پرونده مشابه با حدوث اختلاف بین دو دادگاه صدرالذکر شعبه پنجم دیوان عالی کشور با این استدلال که دعوی زوجین به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه عمومی تهران را صالح به رسیدگی تشخیص داده و حل اختلاف نموده است.

در نتیجه پرونده آمده است: هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از قرائت گزارش پرونده توسط حجت الاسلام مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور و استماع اظهار نظر موافقین هر یک از آراء مطروحه و تحلیل و بررسی مواد قانونی مرتبط با موضوع و پیشینه قانونی، به اتفاق آراء رأی صادره از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور را مبنی بر صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی برای رسیدگی به درخواست اهدای جنین منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است.