تولید خاک در آشپزخانه با مواد دور ریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بسیاری از کارشناسان به مزایای تبدیل مواد دورریز هر خانوار به خاک با مواد مغذی اشاره می کنند. اما این کار محدودیت هایی دارد. به عنوان مثال مدت زیادی طول می کشد تا زباله ها به خاک تبدیل شوند. در این میان به جذب آفات منجر می شوند و البته نباید مواد گوشتی با آنها مخلوط شود.

در همین راستا شرکت ویرپول یک بازیافت کننده مواد غذایی برای مصرف خانگی ساخته است. این دستگاه Zera Food Recycler نام دارد. بازیافت کننده غذا را می توان به جای حیات خانه در آشپزخانه قرار داد.

کاربر برای استفاده از آن باید نخست یک بسته از مواد افزودنی را در بخش مرکزی سطل بریزد. این افزودنی شامل فیبر پوسته نارگیل و جوش شیرین است. مواد دورریز سبزیجات، گوشت و لبنیات به استثنای استخوان و تفاله میوه را می توان به طور هفتگی در سطل ریخت. علاوه بر آن می توان با استفاده از یک فیلترکربن HEPA در سطل زباله از انتشار بوی بد جلوگیری کرد.

هنگام پرشدن ظرف تیغه های دستگاه، خرد کردن و ترکیب کردن مواد را آغاز می کند. این ترکیب سپس حرارت داده می شود و پس از ۲۴ ساعت تبدیل به خاکی با مواد غنی تبدیل می شود.