  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

با صدور بیانیه ای؛

رئیس‌جمهوری مصر شروع ریاست جمهوری «ترامپ» را تبریک گفت

رئیس‌جمهوری مصر شروع ریاست جمهوری «ترامپ» را تبریک گفت

دفتر «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر با صدور بیانیه ای آغاز دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» در ایالات متحده آمریکا را به وی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دفتر ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ای شروع ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا را به وی تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، ریاست جمهوری مصر در بیانیه خود خواستار تحقق ثبات و پیشرفت برای ملت آمریکا شده است.

در این بیانیه آمده است: عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر، آغاز ریاست جمهوری ترامپ را صمیمانه تبریک می گوید و آرزو می کند که وی در این مسیر موفق باشد.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر همچنین آمده است: قاهره انتظار دارد تا در طول دوره ریاست جمهوری ترامپ، فصل تازه ای در روابط میان مصر و آمریکا آغاز گردد.

گفتنی است، پیشتر نیز پادشاه عربستان سعودی ضمن صادر کردن پیامی، شروع ریاست جمهوری ترامپ را تبریک گفته بود.

کد مطلب 3882897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها