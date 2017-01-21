به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دفتر ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ای شروع ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا را به وی تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، ریاست جمهوری مصر در بیانیه خود خواستار تحقق ثبات و پیشرفت برای ملت آمریکا شده است.

در این بیانیه آمده است: عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر، آغاز ریاست جمهوری ترامپ را صمیمانه تبریک می گوید و آرزو می کند که وی در این مسیر موفق باشد.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر همچنین آمده است: قاهره انتظار دارد تا در طول دوره ریاست جمهوری ترامپ، فصل تازه ای در روابط میان مصر و آمریکا آغاز گردد.

گفتنی است، پیشتر نیز پادشاه عربستان سعودی ضمن صادر کردن پیامی، شروع ریاست جمهوری ترامپ را تبریک گفته بود.