نباید عده ای پا به سن گذاشته برای جوانان تصمیم بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در نخستین کنگره ملی مدیریت امور جوانان با تاکید بر اهمیت توسعه ملی در عرصه های مادی و معنوی افزود: بالا بردن ظرفیت های مختلف و گسترش بهره وری به توسعه کشور منجر می شود.

وی با بیان اینکه بیش از یک سوم جمعیت کشور جوان هستند خاطرنشان کرد: در توسعه کشور باید به موضوع جوانان به عنوان سرمایه های اجتماعی توجه داشته باشیم زیرا یکی از شاخصه های توسعه ملی موفقیت در حوزه جوانان است.

معاون اول رئیس جمهوری، توجه به مشارکت و حقوق را از الزامات توسعه برشمرد و ادامه داد: شناخت حقوق جوانان و بالا بردن سطح مشارکت زمینه ساز توسعه پایدار است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید حقوق جوانان را بشناسیم، اضافه کرد: مشارکت جوانان به عنوان سرمایه نهفته و بالقوه کشور باید در برنامه های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه آموزه های اسلام به موضوع جوانان به عنوان یکی از جهت گیری های اصلی پرداخته است، افزود: فرهنگ و تمدن ایرانی سرشار از پرداختن به مسائل جوانان است و در دوره معاصر مهمترین تحولات اجتماعی از انقلاب تا جنگ تحمیلی و دوران سازندگی و اصلاحات بر پایه فعالیت جوانان شکل گرفته است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: نگاه معماران اصلی انقلاب همواره به سمت و سوی جوانان بوده است. همچنین در تحولات جهانی یک فرصت در عرصه های مختلف علم و صنعت به شمار می رود.

وی فعالیت استارت آپ ها را در کنار شرکت های ریسک پذیر از جمله ظرفیت های پیش رو دانست و افزود: جوانان با امکانات و اعتبارات محدود فعالیت هایی را شروع کردند که در زمینه های مختلف اقدامات سنتی را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده است.

جهانگیری تاکید کرد: ناگزیریم به جوانان نگاهی فرصت جویانه داشته باشیم نه تهدیدگونه.

وی با بیان اینکه هنوز عده ای جوانی را یک جرم می دانند، خاطرنشان کرد: باید به فکر امید و نشاط جوانان باشیم و با صدای بلند بگوییم که جوانی یک فرصت عظیم اجتماعی است، نه جرم.

جهانگیری اظهار کرد: نباید به گونه ای باشد که افراد پا به سن گذاشته در مراکز تصمیم گیری برای جوانان تصمیم گیری کنند و جوانان را مکلف به اجرا بدانیم. نباید تشخیص خود را به جوانان تحمیل کنیم و در مراکز تصمیم گیری باید جوانان حضور داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری به مطالبات جوانان در حوزه های آموزش، اشتغال، فراغت و ازدواج اشاره کرد و گفت: باید برای این حوزه ها برنامه عملی داشته باشیم.

وی افزود: نیازهای اصلی جوانان باید شناخته شود و بعد به صورت فرابخشی و با مشارکت همه دستگاه ها به آن پرداخته شود.

جهانگیری اضافه کرد: شورای عالی جوانان، نهاد اصلی در پرداختن به مسائل جوانی است و دولت یازدهم نگاهی امیدوارانه به جوانان دارد.

وی ادامه داد: جوانان باید به آینده امیدوار باشند و به آینده شغلی خود، رعایت حرمت انسانی و منزلت اجتماعی اطمینان داشته باشند که این وظیفه دولت و نظام است.

معاون اول رئیس جمهوری با اظهار امیدواری در خصوص راه اندازی خانه جوان در همه استان ها گفت: این خانه های جوان محل رشد و تعالی جوانان است.