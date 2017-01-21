پرداخت وام به دارندگان کارگاه تولیدی در پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در محل آوار ساختمان پلاسکو ضمن تسلیت به خانواده شهدای آتشنشان اظهارداشت: برای کسانی که در حادثه آتشسوزی و ریزش ساختمان پلاسکو بیکار شدهاند، برنامههایی را پیشبینی کردهایم که یکی از آنها این است که کارگران بیکار شده که دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند از فردا به اداره کار در خیابان حافظ مراجعه کرده و برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند.
وی ادامه داد: اقدام دیگر این است که با توجه به اینکه به ایام شب عید نزدیک میشویم وجوهی را در اختیار بانک رفاه قرار دادیم تا وامهای ارزانقیمت به افرادی که کارگران بیکار شده پلاسکو را به کارگیری کنند، ارائه شود.
ربیعی افزود: با استاندار تهران صحبت کردیم که بتوانیم محلی را در تهران آماده کنیم و این محل، مرکز تولید موقت شود ضمن اینکه با صندوق کارآفرینی امید صحبت کردیم که بتوانیم وامهای ارزانقیمت به مجموعههای تولیدی پلاسکو ارائه دهیم و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد برای کارگاههای تولیدی داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مستمری شهدای آتشنشان گفت: مستمری خانواده شهدای آتشنشان بدون تشریفات قانونی از امروز برقرار میشود.
ربیعی از جلسه امروز وزیر کشور با هیأت امنای ساختمان پلاسکو خبر داد.
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