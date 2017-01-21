قرائت کنتور خانه های روستایی گناباد به اشتباه شهری ثبت شد

خبرگزاری مهر ـ گروه استانها: تعدادی از روستائیان گناباد طی تماسی با دفتر خبرگزاری مهر اعلام کردند که براساس قانون مصوب سال ۹۴ دریافت عوارض برق از خانه های روستایی و چاه های کشاورزی ممنوع است ولی در چند دوره اخیر اداره برق گناباد بر روی قبوض برق این عوارض را ثبت و از مردم دریافت می کند.

خبرنگار مهر برای پیگیری موضوع به اداره برق گناباد رفت و جویای ماجرا شد، که در این راستا محمد بهشتی، رئیس اداره برق گناباد اظهار کرد: قرائت کنتور های برق شهری دو ماهه و کنتورهای برق روستایی چهار ماهه است ولی از آنجایی که پرداخت مبالغ چهارماهه قبوض برای برخی از روستائیان سنگین می شد تصمیم گرفتیم خانه های روستایی نزدیک به شهر را دو ماهه قرائت کنیم.

از آنجایی که یک شرکت خصوصی کار ثبت و صدور قبوض را انجام می دهد روند اداری اصلاح زمان بر شده است وی در ادامه گفت: پس از این که دو ماه کنتورها قرائت و ثبت اطلاعات صورت گرفت نرم افزار مربوطه به دلیل این که قرائت دو ماهه ثبت شده بود خانه های روستایی را شهری تشخیص داده و براساس آن برای آن ها در قبوض عوارض ثبت کرده است که پس از اطلاع از این موضوع مراتب را به اداره کل در مشهد منتقل کرده ایم.

بهشتی افزود: پیگیری های زیادی در این خصوص انجام شده، اما از آنجایی که یک شرکت خصوصی کار ثبت و صدور قبوض را انجام می دهد روند اداری آن زمان بر شده است.

وجوه اضافه دریافت شده برگشت خواهد شد

برای پاسخ دقیق تر با روابط عمومی شرکت توزیع برق خراسان رضوی تماس گرفتیم که پس از پیگیری های مکرر، سید مجید آزیز، مسئول روابط عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مشکل در اداره کل در حال بررسی می باشد و در جلسه ای به تازگی نیز مصوب شده است تا در قبوض آینده روستائیان گناباد هزینه اضافه دریافت شده برگشت داده شود.

وی افزود: تعداد روستاهایی که این مشکل را داشته اند هشت روستا است ولی از آنجایی که پول دریافت شده به خزانه واریز می شود و برای برگشت آن روند اداری زیادی می خواهد این مشکل زمان بر شده و قطعا در ماه آینده این مشکل رفع و وجوه اضافه دریافت شده، برگشت داده خواهد شد.