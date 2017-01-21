به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «برای تو که می‌خوانی» شامل ۱۵۰ تصنیف آموزشی بر پایه چیدمان دستگاهی با نگارش و گردآوری پیمان پورشکیبایی، رضا جدیدی و زهرا مظفری توسط نشر رهی روانه بازار کتاب شد.

پیمان پورشکیبایی در پیش‌گفتار این کتاب نوشته است: «هنرجویان و دوستداران خواندن، آنچه در این کتاب می خوانید سخنان کوتاهی است که شما را رهنمون خواهد بود برای آنکه در پی این آرزوی زیبا و دست یافتنی تلاش کنید. در این کتاب در پی جستارهای ژرف نبوده ایم و تنها خواستیم برای رسیدن شما به این هنر زیبا راهتان را هموارتر کنیم.

تاکنون کتابی را نیافته ایم که چیدمان دستگاهی تصنیف‌ها و ترانه ها را اینگونه برای هنرآموزان ردیف کرده باشد بنابراین بر آن شدیم تا ترانه ها و تصنیف ها را به روش دستگاهی برای آموختن بهتر گردآوری کنیم.

درگردآوری نیز کوشیده ایم تصنیف ها و ترانه هایی را برگزینیم که هم ملودی مدل های ساختاری بیشتری از ردیف موسیقی ایرانی در خود داشته باشند و هم دارای ریتم های گوناگون ساختاری بیشتری از ردیف موسیقی ایرانی در خود داشته باشند و هم دارای ریتم های گوناگون باشند و هم خوانندگانی را که درست خوانی بهتری از این تصنیف ها داشته اند برگزیده ایم. همچنین نگارش ترانه ها و تصنیف ها بر پایه جمله موسیقی است که هنگام خواندن خواننده، آسان‌تر شعر و موسیقی را از پیش دیدگان بگذارند.

تصنیف‌های برگزیده از ساخته های ارزشمند شاعران، موسیقیدانان و خوانندگانی هستند که برای سرزمین و مردم دوست‌داشتنی اش جز مهر و عشق نمی‌خواستند و در این راه از جان و تن مایه گذاشته اند. چه اندازه ارزش های فرهنگی ما از ورای موسیقی و اشعار و خوانش آن هویداست و چه بسیار برانگیختن یادکردهای ما از سرزمین را گوشزد می کند و چه بسیار خاطره ساز ما برای آینده روزگار خواهد بود. بر ماست که به پاسداشت این هنر و هنرمندان ارزشمند این دستاورد پر از ژرفا را بیاموزیم و در پی آموزش فرزندانمان باشیم.»

کتاب «برای تو که می خوانی» با نگارش و گردآوری پیمان پورشکیبایی، رضا جدیدی و زهرا مظفری توسط نشر «رهی» با قیمت ۳۰ هزار تومان روانه بازار کتاب و موسیقی شده است.