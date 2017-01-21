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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

«برای تو که می‌خوانی» کتاب شد/ اثری برای علاقه‌مندان آواز

«برای تو که می‌خوانی» کتاب شد/ اثری برای علاقه‌مندان آواز

کتاب «برای تو که می خوانی» با تشریح ۱۵۰ تصنیف آموزشی بر پایه چیدمان دستگاهی در دسترس علاقه مندان موسیقی ایرانی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «برای تو که می‌خوانی» شامل ۱۵۰ تصنیف آموزشی بر پایه چیدمان دستگاهی با نگارش و گردآوری پیمان پورشکیبایی، رضا جدیدی و زهرا مظفری توسط نشر رهی روانه بازار کتاب شد.

پیمان پورشکیبایی در پیش‌گفتار این کتاب نوشته است: «هنرجویان و دوستداران خواندن، آنچه در این کتاب می خوانید سخنان کوتاهی است که شما را رهنمون خواهد بود برای آنکه در پی این آرزوی زیبا و دست یافتنی تلاش کنید. در این کتاب در پی جستارهای ژرف نبوده ایم و تنها خواستیم برای رسیدن شما به این هنر زیبا راهتان را هموارتر کنیم.

تاکنون کتابی را نیافته ایم که چیدمان دستگاهی تصنیف‌ها و ترانه ها را اینگونه برای هنرآموزان ردیف کرده باشد بنابراین بر آن شدیم تا ترانه ها و تصنیف ها را به روش دستگاهی برای آموختن بهتر گردآوری کنیم.

درگردآوری نیز کوشیده ایم تصنیف ها و ترانه هایی را برگزینیم که هم ملودی مدل های ساختاری بیشتری از ردیف موسیقی ایرانی در خود داشته باشند و هم دارای ریتم های گوناگون ساختاری بیشتری از ردیف موسیقی ایرانی در خود داشته باشند و هم دارای ریتم های گوناگون باشند و هم خوانندگانی را که درست خوانی بهتری از این تصنیف ها داشته اند برگزیده ایم. همچنین نگارش ترانه ها و تصنیف ها بر پایه جمله موسیقی است که هنگام خواندن خواننده، آسان‌تر شعر و موسیقی را از پیش دیدگان بگذارند.

تصنیف‌های برگزیده از ساخته های ارزشمند شاعران، موسیقیدانان و خوانندگانی هستند که برای سرزمین و مردم دوست‌داشتنی اش جز مهر و عشق نمی‌خواستند و در این راه از جان و تن مایه گذاشته اند. چه اندازه ارزش های فرهنگی ما از ورای موسیقی و اشعار و خوانش آن هویداست و چه بسیار برانگیختن یادکردهای ما از سرزمین را گوشزد می کند و چه بسیار خاطره ساز ما برای آینده روزگار خواهد بود. بر ماست که به پاسداشت این هنر و هنرمندان ارزشمند این دستاورد پر از ژرفا را بیاموزیم و در پی آموزش فرزندانمان باشیم.»

کتاب «برای تو که می خوانی» با نگارش و گردآوری پیمان پورشکیبایی، رضا جدیدی و زهرا مظفری توسط نشر «رهی» با قیمت ۳۰ هزار تومان روانه بازار کتاب و موسیقی شده است.

کد مطلب 3882919
علیرضا سعیدی

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