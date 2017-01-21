به گزارش خبرنگار مهر، ۴ بانوی قایقران کرمانشاهی به اردوی تیم ملی آب‌های آرام بانوان و پاراکانو «آب های آرام معلولان» دعوت شد.

ماندانا میرزاده، هیوا افضلی، نادیا تالانک و شهلا بهروزی راد ۴ بانوی ورزشکار و قایقران کرمانشاهی هستند که در این اردو حضور خواهند داشت.

براساس این گزارش، اردوی تیم ملی آب های آرام بزرگسالان ایران از امروز شنبه ۲ بهمن آغاز شده و ماندانا میرزاده، هیوا افضلی و نادیا تالانک نیز در این اردو حضور دارند.

براساس برنامه مذکور، ماندانا میرزاده در بخش «کایاک» این اردو حضور دارند و «هیوا افضلی» و «نادیا تالانک» نیز برای حضور در اردوی آمادگی بخش کانوکانادایی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شده اند.

اردوی مذکور از امروز دوم بهمن تا ۲۱ بهمن و در دریاچه آزادی تهران برگزار می شود و ۱۶ ورزشکار از سراسر کشور در آن حضور دارند.

حاضرین در این اردوی تیم ملی، خود را برای حضوری قدرتمند در رقابت های قایقرانی قهرمانی آسیا آماده خواهند کرد.

هم چنین «شهلا بهروزی» دیگر ورزشکار کرمانشاهی، برای حضور در اردوی تیم ملی پاراکانو «آب های آرام معلولان» دعوت شده است.

اردوی تیم ملی پاراکانو نیز از ۲ تا ۲۲ بهمن در جزیره قشم برگزار می شود و حاضرین در این اردو نیز خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان و آسیا آماده می کنند.