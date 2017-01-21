  1. استانها
  2. فارس
۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

آتش نشان شیرازی پس از برخورد تریلر به کما رفت

آتش نشان شیرازی پس از برخورد تریلر به کما رفت

شیراز – آتش نشان شیرازی حین انجام عملیات در یک حادثه رانندگی به کما رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: در این حادثه یکی از خودرو های امدادی ایستگاه شماره ۱۵ شیراز برای امداد رسانی به یک کامیون واژگون شده در مسیر جاده شیراز – مرودشت در گردنه باجگاه ،پس از پایان عملیات، با یک خودرو تریلر برخورد کرد.

 علی اصغر بهروزی افزود:  در این حادثه آتش نشان ۲۹ ساله از ناحیه کمر و پا مصدوم و به بیمارستان  رجایی منتقل شد  پس از گذشت چند ساعت به کما رفت.

در این سانحه ، تریلر براثر لغزندگی جاده و سرعت غیر مجاز از مسیر خود منحرف و با خودرو امدادی آتش نشانی برخورد کرد .

کد مطلب 3882923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها