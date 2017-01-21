آتش نشان شیرازی پس از برخورد تریلر به کما رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: در این حادثه یکی از خودرو های امدادی ایستگاه شماره ۱۵ شیراز برای امداد رسانی به یک کامیون واژگون شده در مسیر جاده شیراز – مرودشت در گردنه باجگاه ،پس از پایان عملیات، با یک خودرو تریلر برخورد کرد.

علی اصغر بهروزی افزود: در این حادثه آتش نشان ۲۹ ساله از ناحیه کمر و پا مصدوم و به بیمارستان رجایی منتقل شد پس از گذشت چند ساعت به کما رفت.

در این سانحه ، تریلر براثر لغزندگی جاده و سرعت غیر مجاز از مسیر خود منحرف و با خودرو امدادی آتش نشانی برخورد کرد .