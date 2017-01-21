کشف ۸۵۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس

فرمانده انتظامی استان گلستان، از کشف ۸۵۰ کیلوگرم مواد مخدر طی یک عملیات مشترک توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی گلستان و سیستان و بلوچستان خبر داد.