کشف ۸۵۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان گفت: با کار اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر، گلستان یک باند توزیع مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان وبلوچستان منهدم شد.
وی افزود: با رد زنی های پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان ۸۵۰ کیلو گرم تریاک از اعضای این باند کشف شد.
سردار جاویدان گفت: در این عملیات سه نفر از اعضای این باند که در حال جاسازی مواد در یک منزل مسکونی بودند، پس از شناسایی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند
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