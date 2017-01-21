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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

کشف ۸۵۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس

کشف ۸۵۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس

فرمانده انتظامی استان گلستان، از کشف ۸۵۰ کیلوگرم مواد مخدر طی یک عملیات مشترک توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی گلستان و سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان گفت: با کار اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر، گلستان یک باند توزیع مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان وبلوچستان منهدم شد.

وی افزود: با رد ­زنی­ های پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان ۸۵۰ کیلو گرم تریاک از اعضای این باند کشف شد.

سردار جاویدان گفت: در این عملیات سه نفر از اعضای این باند که در حال جاسازی مواد در یک منزل مسکونی بودند، پس از شناسایی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند

کد مطلب 3882924

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