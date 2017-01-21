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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

رئیس پلیس پیشگیری ناجا تاکید کرد؛

اهتمام پلیس برای استقرار یگان‌های حفاظت در سازمان‌های دولتی

اهتمام پلیس برای استقرار یگان‌های حفاظت در سازمان‌های دولتی

رئیس پلیس پیشگیری ناجا، از عزم جدی نیروی انتظامی برای استقرار یگان‌های حفاظت در دیگر سازمان‌های دولتی و برون‌سپاری امنیت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی در آیین معارفه نخستین فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: رویکرد پلیس در مباحث انتظامی و خدمات‌رسانی، رویکرد ایجابی با محوریت  پیشگیری و مشارکت اجتماعی است.   

وی برون‌سپاری امنیت را از برنامه های هدفمند و پیگیر دانست و افزود: ما برنامه‌ها و رایزنی‌های بسیاری در این زمینه داشته ایم تا با راه اندازی یگان‌ها و موسسات حفاظتی و مراقبتی بتوانیم سازمان‌ها و مردم را در تامین نظم و امنیت مشارکت دهیم.

سردار شرفی به گستردگی حوزه ماموریت و وظایف ناجا به ویژه در پلیس پیشگیری و نیز راه‌اندازی یگان‌های حفاظت دستگاه‌های کشوری و دولتی اشاره کرد و گفت: ماموریت‌های ناجا در سال‌های اخیر به صورت مستمر گسترش داشته و اکنون زمان آن فرا رسیده تا با قبول مسئولیت و مشارکت بیشتر از سوی مردم و سازمان‌ها در امر تامین امنیت، نیروی انتظامی تمرکز خود را بر مسائل راهبردی‌تر افزایش دهد.

وی با قدردانی از اهتمام و توجه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به تشکیل یگان حفاظت این سازمان بر عزم راسخ پلیس پیشگیری به نمایندگی از مجموعه نیروی انتظامی در حمایت از یگان‌های حفاظت و هدایت آنها برای انجام بهتر حفاظت از اماکن، تاسیسات و اموال عمومی و دولتی تاکید کرد.

سردار شرفی به فعالیت قریب به ۱۰۰ هزار نفر در موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: می توان از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف سازمان بنادر و کشتیرانی و دریانوردی بهره‌برداری مطلوب کرد.

وی ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند در خدمت اجرای احکام قضائی معوقه سازمان بنادر، مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و نیز مواد مخدر قرار گیرد؛ با تشکیل یگان‌های حفاظت و تعامل مستمر آن با پلیس، انجام چنین اموری از این پس شتاب بیشتری خواهد گرفت.

تعامل سازمان بنادر و دریانوردی باپلیس

در ادامه این مراسم، مهندس محمد سعیدنژاد ضمن خیر مقدم به رئیس پلیس پیشگیری و هیئت همراه بر تلاش مجدانه سازمان بنادر در تعامل با پلیس و حمایت‌ کامل از برنامه‌های پیشرو یگان حفاظت این سازمان تاکید کرد.

معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به نقش اساسی پلیس در برقراری امنیت نیز اشاره کرد و گفت: گارد مسلح سابق سازمان بنادر که زحمات بسیاری در عرصه امنیت سازمان متحمل شده از این پس بخشی از یگان حفاظت خواهد بود و امیدواریم که این یگان پیشرفت روزافزونی داشته باشد.

گفتنی است، در پایان، مراسم معارفه سرهنگ "محمد جعفر اطمانی" فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

کد مطلب 3882935

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