به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی در آیین معارفه نخستین فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: رویکرد پلیس در مباحث انتظامی و خدمات‌رسانی، رویکرد ایجابی با محوریت پیشگیری و مشارکت اجتماعی است.

وی برون‌سپاری امنیت را از برنامه های هدفمند و پیگیر دانست و افزود: ما برنامه‌ها و رایزنی‌های بسیاری در این زمینه داشته ایم تا با راه اندازی یگان‌ها و موسسات حفاظتی و مراقبتی بتوانیم سازمان‌ها و مردم را در تامین نظم و امنیت مشارکت دهیم.

سردار شرفی به گستردگی حوزه ماموریت و وظایف ناجا به ویژه در پلیس پیشگیری و نیز راه‌اندازی یگان‌های حفاظت دستگاه‌های کشوری و دولتی اشاره کرد و گفت: ماموریت‌های ناجا در سال‌های اخیر به صورت مستمر گسترش داشته و اکنون زمان آن فرا رسیده تا با قبول مسئولیت و مشارکت بیشتر از سوی مردم و سازمان‌ها در امر تامین امنیت، نیروی انتظامی تمرکز خود را بر مسائل راهبردی‌تر افزایش دهد.

وی با قدردانی از اهتمام و توجه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به تشکیل یگان حفاظت این سازمان بر عزم راسخ پلیس پیشگیری به نمایندگی از مجموعه نیروی انتظامی در حمایت از یگان‌های حفاظت و هدایت آنها برای انجام بهتر حفاظت از اماکن، تاسیسات و اموال عمومی و دولتی تاکید کرد.

سردار شرفی به فعالیت قریب به ۱۰۰ هزار نفر در موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: می توان از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف سازمان بنادر و کشتیرانی و دریانوردی بهره‌برداری مطلوب کرد.

وی ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند در خدمت اجرای احکام قضائی معوقه سازمان بنادر، مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و نیز مواد مخدر قرار گیرد؛ با تشکیل یگان‌های حفاظت و تعامل مستمر آن با پلیس، انجام چنین اموری از این پس شتاب بیشتری خواهد گرفت.

تعامل سازمان بنادر و دریانوردی باپلیس

در ادامه این مراسم، مهندس محمد سعیدنژاد ضمن خیر مقدم به رئیس پلیس پیشگیری و هیئت همراه بر تلاش مجدانه سازمان بنادر در تعامل با پلیس و حمایت‌ کامل از برنامه‌های پیشرو یگان حفاظت این سازمان تاکید کرد.

معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به نقش اساسی پلیس در برقراری امنیت نیز اشاره کرد و گفت: گارد مسلح سابق سازمان بنادر که زحمات بسیاری در عرصه امنیت سازمان متحمل شده از این پس بخشی از یگان حفاظت خواهد بود و امیدواریم که این یگان پیشرفت روزافزونی داشته باشد.

گفتنی است، در پایان، مراسم معارفه سرهنگ "محمد جعفر اطمانی" فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.