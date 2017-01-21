۶۰ ساختمان ناایمن در پایتخت تذکر گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری با بیان اینکه برای اجرای ماده ۱۰۰، سه نماینده حضور دارند، عنوان کرد: بر اساس آمارهای موجود اجرای این احکام حتی با وجود اینکه قاضی کمیسیون ماده ۱۰۰ آن را امضا کرده است، چقدر امکان اجرایی دارد، مگر اینکه ضابط قوه قضایی این حکم را تایید کند و به نیروی انتظامی دستور همراهی با مجری این کار را بدهد.

وی اضافه کرد: اجرای احکام با صدور احکام متفاوت است اجرای احکام نیازمند پشتیبانی و حمایت دستگاه قضایی از شخصی است که می خواهد حکم را اجرا کند بارها شده افراد متخلف بر علیه شخصی که حکم می دهد شکایت کرده اند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ساختمان هایی که در محدوده مرکزی شهر تهران وجود دارند از ایمنی لازم برخوردار نیستند، اظهار کرد: بر اساس بازرسی هایی که توسط وزارت کار، نظام مهندسی و آتش نشانی در ارتباط با ناایمن بودن این ساختمان ها تذکر داده شده است و اگر به آن توجه نشود متاسفانه حادثه ای همچون پلاسکو در انتطار آنها نیز خواهد بود.

شاکری با اشاره به اینکه در برخی مواقع ممکن است آتش سوزی ها اطفا شود و در برخی موارد شبیه ساختمان پلاسکو فروریزش ناگهانی داشته باشد، ادامه داد: مدیریت شهری در چهار سال گذشته بیش از هفت تا هشت بار برای ناایمن بودن ساختمان پلاسکو هم اخطار داده شده و هم به مراجع مرتبط اطلاع داده بود.

وی با تاکید بر اینکه به ۶۰ ساختمان تذکر داده شده است که ساختمان پلاسکو نیز جزیی از آن بوده، ادامه داد: نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که برخی مواقع اختیارات با امکان اجرا متفاوت است یعنی اگر قصد اجرای این کار را داشته باشیم نیازمند بررسی همه جوانب همچون حقوقی، اقتصادی و سیاسی هستیم که در اینجا پای مجری یا احکام قضایی به میان می آید که می تواند دادستانی یا دادگاه عمومی یا شورای تامین باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ساختمان علاالدین، گفت: با اینکه حکم تخریب ماده ۱۰۰ این ساختمان وجود داشت اما حدود یک سال و نیم تا دو سال طول کشید تا زمانی که شورای تامین وارد نشد و حکم نداد این امر امکان پذیر نشد.

شاکری با تاکید بر اینکه قبل از وقوع حوادث فاجعه آوری همچون پلاسکو، هر کدام از دستگاه ها باید مسئولیت خود را در برابر این مسائل در همراهی با هم انجام دهند، تصریح کرد: به همین دلیل است که برای پیشگیری در شهر تهران نیاز به مدیریت یکپارچه شهری وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه اگر این حادثه در ساختمان پلاسکو پیشگیری می شد بسیار هزینه پایین می آمد، تصریح کرد: اجرای یک حکم به صورت همه جانبه یک کار مهندسی، اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند هماهنگی و تدابیری است که امروز در آوار برداری پلاسکو شاهد آن هستیم.