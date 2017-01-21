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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

با حضور وزیر بهداشت؛

داروی گیاهی درمان آلزایمر رونمایی می شود

داروی گیاهی درمان آلزایمر رونمایی می شود

داروی گیاهی«ملیتروپیک» که برای نخستین بار در دنیا توسط محققان پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی تولید شده با حضور وزیر بهداشت رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان جهاددانشگاهی با بهره گیری از دانش کهن و بومی ایران زمین در درمان مشکلات مغزی و نیز با بررسی مطالعات روز دنیا در این زمینه توانستند داروی ارزشمند گیاهی درمان آلزایمر را تولید کنند.

در  راستای مطالعات برای تولید این داروی گیاهی روی ۴۲ بیمار مبتلا به آلزایمر خفیف تا متوسط در سنین بین ۸۰-۶۵ سال آزمایشاتی انجام شد. به این افراد عصاره گیاه بادرنجبویه تجویز و به دسته‌ای دیگر دارونما داده شد.

پس از اتمام مطالعه شاخص های فراموشی، فعالیت های شناختی و عوارض جانبی مورد پایش قرار گرفتند و پس از چهار ماه انجام مطالعه نتیجه به شکل قابل توجه و معناداری بیان می‌کرد در افرادی که از عصاره بادرنجبویه استفاده کرده‌اند نسبت به افرادی که دارونما مصرف کرده اند میزان آلزایمر خفیف تا متوسط آنها به خوبی کنترل شده است و همچنین عارضه اضطراب و تحریک پذیری به شکل محسوسی نسبت به دسته دوم که دارونما مصرف کرده اند، کاهش داشته است. 

 این محصول دارای قابلیت معرفی در سطوح بین المللی و فروش و عرضه به بازارهای جهانی است که پس از رونمایی و معرفی، تمهیداتی برای معرفی این محصول در سطح بین الملل اندیشیده شده است.

داروی گیاهی «ملیتروپیک» توسط محققان پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی تولید شده است و در تاریخ پنجم بهمن ماه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس جهاددانشگاهی و جمعی از پژوهشگران معرفی و رونمایی خواهد شد. 

کد مطلب 3882968

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    نظرات

    • الفت IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
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      ممنون وسپاس

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