مقابله با عرضه، ستون اصلی مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی مویدی در دوره آموزش تخصصی کارشناسان مقابله با عرضه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور که به مدت سه روز در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد؛‌ گفت: برگزاری اینگونه دوره‌های تخصصی در جهت ارتقاء سطح معلومات و دانش روز بسیار موثر است و موجب اثربخشی و تلاش بیشتر در حوزه متبوع می‌شود.

وی افزود: به روز کردن دانش و اطلاعات و افزایش محتوی شغلی کارشناسان شوراها از اولویت‌های ستاد است و در سال جاری نیز چندین دوره آموزشی فراخور نیاز کارشناسان برگزار شد.

قائم مقام دبیرکل ستاد بیان داشت: معتقدیم به لحاظ پیچیدگی حوزه اعتیاد و چگونگی مبارزه با آن و مافیای مواد مخدر باید انسان‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، به معلومات روز مسلط باشند و پیچیدگی های آن را بدانند تا با داشتن اشراف اطلاعاتی و معلومات نقش موثرتری نسبت به گذشته ایفا کنند.

مویدی گفت: از آنجا که در حوزه مواد مخدر ، هر روز با مواد نوظهوری روبرو هستیم باید با علم و دانش به روز هم با آن مقابله کنیم لذا می‌بایست وقت و انرژی هم برای تربیت نیروی انسانی و کارشناسان صرف کرد، ستاد نیز معتقد است که آموزش مبنا و کلیدواژه حساس و اساسی در فرآیند مبارزه با مواد مخدر است.

وی افزود: راه موفقیت هر دستگاهی، تقویت منابع انسانی و سرمایه‌گذاری در آن است و ستاد نیز به عنوان اتاق فکر و مرکز بسط و گسترش دانش روز، باید هر روز پویاتر و پاسخگوی مطالبات مردم باشد.

قائم مقام دبیرکل ستاد بیان داشت: حوزه مقابله با عرضه، همواره مهم‌ترین حوزه در مبارزه با مواد مخدر بوده است، در واقع مقابله با عرضه، ستون اصلی مبارزه با مواد مخدر می باشد.

مویدی در ادامه نقش و جایگاه مقابله با عرصه را اساسی و تاثیرگذار دانست و گفت: در این حوزه باید وقت و انرژی بیشتری صرف شود تا موفقیت حاصل شود. نقش کارشناسان این حوزه بسیار حائز اهمیت است و آنان نماینده دستگاه خود در استان‌ها، تحلیل گر و ترسیم‌کننده حوزه مقابله با عرضه هستند که در عین حال می توانند نقش موثری در تعامل بین دستگاه های مقابله ای هم ایفا کنند.

وی در ادامه بر شناخت و داشتن اشراف اطلاعاتی، پیگیری و اجرای مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر در استان ها و دستگاه‌های مربوطه، بررسی اثربخشی اقدامات مقابله‌ای در استان‌ها و برگزاری کمیته‌های تخصصی برای همراه سازی دستگاه ها از سوی کارشناسان تاکید کرد.

مویدی در پایان بیان داشت : انتظار این است که کارشناسان به عنوان پل ارتباطی دبیرخانه شورا و دستگاه‌های مقابله‌ای برای پیگیری اجرای سیاست‌های ستاد عمل کنند، دانش خود را در حوزه مقابله با عرضه به روز نمایند و در بین استان ها نیز همگرا و در تعامل باشند.