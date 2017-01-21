به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای بوشهر، این دوره از المپیاد با حضور بیش از ۱۴۰ تیم بانوان و آقایان از سراسر کشور برگزار شد.

تیم دانشگاه فنی وحرفه ای استان بوشهر که متشکل از دانشکده های امام خامنه‌ای و الزهرا بوشهر بود، با استان‌های فارس، خوزستان و کرمان همگروه بود. پس از شکست دادن تیم های قدر خوزستان و فارس به عنوان تیم اول گروه به دور بعد صعود کرد.

این تیم در ادامه با پشت سر گذاشتن تیم زنجان در مرحله یک هشتم نهایی و استان مرکزی در مرحله یک جهارم نهایی به جمع چهار تیم راه یافت. تیم استان بوشهر در ادامه با تیم قهرمان دوره پیش روبرو شد و نتیجه را واگذار کرد تا در بازی رده‌بندی با تیم خراسان جنوبی روبرو شود. تیم بوشهر در بازی رده بندی موفق شد این تیم قدر را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داده و عنوان سوم این مسابقات را به دست آورد.

تیم استان بوشهر اولین بار است که به این مرحله راه یافته و این عنوان را کسب کرده است. بازیکنان این تیم ارسلان نامی، احمد کردی، عبدالعلی ظریف آزاد، عبدالرضا رام، مجتبی تن‌زاده، غلامعلی روزمه، محمود ذکاوتی و کریم عبادی بودند و مربی این تیم نیز رایانی بود.