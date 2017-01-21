مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان جهرم ارزیابی می شوند

علیرضا صحرائیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: بعد از اقتصاد مقاومتی از اولویت های اصلی مجموعه استانداری ها و فرمانداری ها بحث تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی مردم از مسئولین است.

وی افزود: حجت ما با مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان ارزیابی آنها تا پایان سال ۹۵ است که چنانچه ارزیابی مطلوب واقع نشد و اصلاحات از جانب آنها صورت نگرفت بی تعارف با آنها خداحافظی می کنیم.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم با اشاره به درخواست های غیر معقول ارباب رجوع از مدیران بیان کرد: در این مورد مدیران باید با برخورد صحیح و متواضعانه و صبورانه ارباب رجوع را توجیه کنند و مسیر درست را به آنها نشان دهند.

صحرائیان با اشاره به اینکه مسئولان و کارکنان در ادارات باید همان برخوردی را با مردم داشته باشند که دوست دارند با خودشان بشود، تأکید کرد: هر کس جایگاه مردم را مهم دانست به یقین جایگاه وی نیز برای ما مهم بوده و حمایت می شود.