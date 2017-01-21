ضرورت حمایت های اجتماعی از بازماندگان حادثه پلاسکو

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی بخشی از زندگی هر انسانی محسوب می شود و در چنین شرایطی ارائه خدمات «حمایت های اجتماعی» به کسانی که درگیر چنین حوادثی هستند، از اهمیت ویژه ای برخودار است.

وی افزود: از جمله این افراد که نیاز به این خدمات دارند، بازماندگان حادثه پلاسکو هستند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: باید پذیرفت که افراد شاغل در این ساختمان سرمایه خود را از دست داده اند و از همه مهمتر روحیه خود را هم ممکن است از دست داده باشند. به همین دلیل در کنار خدمات امدادی و آواربرداری که از اقدامات ضروری در ابتدای وقوع این حادثه محسوب می شود، ارائه خدمات مددکاری اجتماعی با هدف بستر سازی برای پذیرش این واقعیت و ایجاد امید و انگیزه برای بازگشت به زندگی اجتماعی برای بازماندگان و افراد درگیر این حادثه بسیار مهم قلمداد می شود.

موسوی چلک افزود: این انجمن در راستای وظیفه حرفه ای و انسانی خود آمادگی خود را برای ارایه حمایت های اجتماعی به بازماندگان این حادثه و افراد درگیر به وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، شهرداری تهران، استانداری تهران و سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرده است.