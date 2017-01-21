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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد؛

ضرورت حمایت های اجتماعی از بازماندگان حادثه پلاسکو

ضرورت حمایت های اجتماعی از بازماندگان حادثه پلاسکو

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، از آمادگی این انجمن برای ارائه حمایت های اجتماعی به بازماندگان حادثه ساختمان پلاسکو خبر داد.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی بخشی از زندگی هر انسانی محسوب می شود و در چنین شرایطی ارائه خدمات «حمایت های اجتماعی» به کسانی که درگیر چنین حوادثی هستند، از اهمیت ویژه ای برخودار است.

وی افزود: از جمله این افراد که نیاز به این خدمات دارند، بازماندگان حادثه پلاسکو هستند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: باید پذیرفت که افراد شاغل در این ساختمان سرمایه خود را از دست داده اند و از همه مهمتر روحیه خود را هم ممکن است از دست داده باشند. به همین دلیل در کنار خدمات امدادی و آواربرداری که از اقدامات ضروری در ابتدای وقوع این حادثه محسوب می شود، ارائه خدمات مددکاری اجتماعی با هدف بستر سازی برای پذیرش این واقعیت و ایجاد امید و انگیزه برای بازگشت به زندگی اجتماعی برای بازماندگان و افراد درگیر این حادثه بسیار مهم قلمداد می شود.

موسوی چلک افزود: این انجمن در راستای وظیفه حرفه ای و انسانی خود آمادگی خود را برای ارایه حمایت های اجتماعی به بازماندگان این حادثه و افراد درگیر به وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، شهرداری تهران، استانداری تهران و سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرده است.

کد مطلب 3883007
مهناز قربانی مقانکی

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