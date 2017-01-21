به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان در جلسه کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای شهر همدان افزود: ساماندهی پارک‌های حاشیه‌ای در سطح شهر همدان می‌تواند رضایتمندی و نارضایتی مردم را در پی داشته باشد ولی اگر قانون را رعایت کرده و پلیس براساس شرح وظایف خود همراه شهرداری باشد می‌توان رضایت حداکثری مردم را رقم زد.

کامران گردان با اشاره به اینکه پارک حاشیه ای باید برای کارهای فوری و کمتر از نیم ساعت استفاده شود، گفت: در راستای رعایت حقوق شهروندی خیابانی که امکان پارک حاشیه در آن وجود دارد باید برای تمام مردم و شهروندان باشد نه اینکه برخی افراد این پارکینگ‌ها را به پارک شخصی تبدیل کنند.

گردان از مصوبه طرح ساماندهی و مدیریت هوشمند پارک های حاشیه‌ای معابر سطح شهر همدان در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان خبر داد و افزود: قرارداداین طرح به صورت BOT خواهد بود و طرحی است که نسبت به دیگر طرهای ساماندهی پارک حاشیه ای موفق عمل کرده است.

کامران گردان حذف تبادل پول نقد، عبور از کنترل سنتی به مکانیزه، منظم شدن و آراستگی پارکبانها، اشتغالزایی و ساماندهی پارک های حاشیه را از جمله مزایای اجرای طرح مدیریت هوشمند پارک‌ حاشیه‌ای در شهر همدان برشمرد و اضافه کرد: با توجه به اجباری که برای پلیس در این طرح تعریف شده این ارگان باید در اجرای آن مشارکت کامل داشته موظف باشد.

گردان افزایش توقف‌های زیر نیم ساعت و اجرای عدالت در استفاده از فضای پارک، روانسازی ترافیک در اثر کاهش تقاضای استفاده از خودرو شخصی، یکپارچه‌سازی مدیریت پارکینگ‌های حاشیه و غیرحاشیه در یک سامانه، ارتقا شخصیت کاری پارکبان از مامور وصول مطالبات بودن، تغییر نگران شهروندان نسبت به مدیریت پارک حاشیه و آموزش مستمر پارکبانان به منظور حفظ کیفیت ارائه خدمات را از دیگر دستاوردهای مدیریت پارک حاشیه‌ای در همدان برشمرد.

۴۰ پارکبان در شهر همدان مشغول به فعالیت هستند

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ پارکبان در سطح شهر همدان مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: با اجرای این طرح برای ۱۴۱ نفر اشتغالزایی می‌شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه طرح هوشمند سازی پارک حاشیه ای آزمون و خطا برای شهرداری همدان ندارد، افزود: این طرح در شهرهای دیگر همچون مشهد با ترافیک بسیار بالا اجرایی شده است.

وی به وضعیت پارکینگ‌های سطح شهر همدان نیز اشاره کرد وگفت: شورای اسلامی شهر همدان به خوبی در این زمینه ورود پیدا کرد به گونه ای که این امر سبب حساسیت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در این زمینه شد و جلسه‌ای در زمینه ساماندهی نرخ پارکینگ‌های شهر همدان در فرمانداری همدان تشکیل و مقرر شد تا کمیته‌ای برای نرخ‌گذاری پارکینگ‌ها با حضور دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.

گردان اضافه کرد: با توجه به اینکه مردم شهرداری‌ را متولی پارکینگ‌های سطح شهر می‌دانند باید با درایت لازم و با توجه به قوانین و مقررات و اختیارات شورا که برای نرخ‌گذاری وجود دارد بتوان نظم و انضباط خاصی به پارکهای حاشیه ای داد.

وی با تاکید بر اینکه باید از دوگانگی و چندگانی نرخ پارکینگ‌ها در سطح شهر همدان جلوگیری شود، اظهار داشت: در حال حاضر مردم از پارکینگ‌های شهرداری همدان استفاده نکرده و در کنار خیابان‌ها پارک می‌کنند که این امر منجر به نارضایتی شهروندان و بی نظمی سطح شهر شده که باید با نظارت مدیریت شود.

شورای شهر با ادغام فوری سازمان‌های شهرداری همدان مخالف است

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به دستورالعمل دولت در خصوص ادغام سازمانهای زیرمجموعه شهرداریها اظهار داشت: شورای شهر همدان با کلیات اجرای طرح ادغام سازمان‌ها موافق بوده اما با ادغام فوری و اینکه بدون اساسنامه و مصوبه شورا انجام شود مخالف است.

کامران گردان با بیان اینکه ادغام سازمان‌های شهرداری همدان بدون مصوبه شورای شهر همدان خلاف قانون است، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر همدان با کوچک‌سازی بدنه شهرداری مخالف نیست اما ادغام این سازمان‌ها باید با مصوبه شورای شهر صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: با توجه به نزدیکی به آخر سال، ادغام سازمان‌ها سبب به ریختن بودجه‌بندی شده و مشکلاتی را در تدوین بودجه به دنبال خواهد داشت چرا که چارت سازمان‌ها در شورای شهر مصوب نشده و شورای با اجرای فوری ادغام سازمان‌ها مخالف است و شهردار همدان باید دست نگه دارد تا مصوبه شورای شهر را بگیرد.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه گفت: شهرداری همدان باید برای شناسایی نقاط بحرانی از نظر ترافیکی در شهر همدان اعتباری مصوب کند تا این نقاط مشخص شود.

ایجاد پارکینگ مکانیزه از نیازهای کلانشهر است

حمیدرضا طبی مسرور با اشاره به اینکه ایجاد پارکینگ مکانیزه یکی از نیازهای کلانشهر است ولی شهرداری همدان هنوز اقدامی در این زمینه نداشته است، افزود: معابر شهری براساس قانون متعلق به شهرداری است و باید در زمینه اختصاص یا مکان‌یابی برای ایستگاه اتوبوس به صورت مشخص و روشن ورود پیدا کند.

علی اکبر نظری دیگر عضو شورای اسلامی شهرهمدان با بیان اینکه متاسفانه در اجرای قوانین حقوق شهروندی مردم قانونمند نیستند افزود: در طرح ساماندهی پارک حاشیه ای سطح شهر باید اجرای طرح به گونه ای باشد که خدمات بهتری به شهروندان ارائه شود.

نظری با اشاره به ادغام سازمانهای شهرداریها اضافه کرد: در ادغام سازمانها ما ۱۳ بند مشخص کردیم و به وزارت کشور ارسال کردیم با این تاکید که اگر ماده ۸۴ اعمال نشود قبول نداریم اما متاسفانه نه تنها یک موردی اعمال نشده است بله ماده ۵۴ اعمال شد که با این وضعیت سازمانها دیگر سازمان نیستند بلکه مدیریت محسوب می شوند.

خدمات خطوط اتوبوسرانی همدان ۳۰ درصد توسعه یافت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه امکان حذف پارک حاشیه‌ای وجود ندارد گفت: قانون‌گذار براساس قانون و آیین‌نامه راهنمایی شهرداری‌ها را برای مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای موظف کرده تا پارک‌های حاشیه‌ای کنار خیابان در راستای برقراری عدالت در پارک ساماندهی شوند.

عباس صوفی با بیان اینکه در حال حاضر عدالتی در پارک حاشیه‌ای خیابان‌های شهر همدان نیست، عنوان کرد: شهرداری همدان با اجرای طرح مدیریت هوشمند پارک‌های حاشیه‌ای شهر به دنبال فراهم کردن زمینه استفاده از پارک‌ حاشیه‌ای براساس عدالت است.

صوفی اضافه کرد: درآمد حاصل از پارک‌های حاشیه‌ای به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود و بعد در پروسه‌ای حساب به شهرداری‌ها تخصیص می‌یابد تا شهرداری‌ها در راستای توسعه فضای پارکینگ در شهرها هزینه کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار همدان با بیان اینکه با اجرای مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای درآمدهای این بخش به درستی قابل محاسبه خواهد بود، اظهار کرد: اجرای مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای سبب شفافیت درآمدها و افزایش رضایتمندی مردم می‌شود و ایجاد عدالت در پارک‌های حاشیه‌ای مرا در پی دارد.

صوفی با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ منطقه‌ای یک ریال پول به سازمان ترافیک شهرداری همدان پرداخت نکرده است، اظهار داشت: شهرداری همدان با وجود کمبود منابع مالی ۲۰۰ ایستگاه اتوبوس شهری را از بین ۹۰۰ ایستگاه به ایستگاه‌ معمولی و VIP تبدیل کرده و خدمات خطوط جدید اتوبوسرانی در دو سال گذشته ۳۰ درصد توسعه داده است.