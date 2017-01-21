موزه جواهرات ملی به مدت یک هفته تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، خزانه جواهرات ملی بانک مرکزی واقع در خیابان فردوسی به دلیل محدودیت ترافیکی اعمال شده در محدوده حادثه آتش سوزی و فروریزی مرکز تجاری پلاسکو گردشگران خارجی و داخلی را تا یک هفته آینده نمی‌پذیرد بنابراین امکان بازدید از خزانه وجود ندارد.

روابط عمومی این موزه ضمن مخابره این خبر اعلام کرد : پس از رفع موانع و محدودیت‌های تردد، امکان بازدید مردم از این گنجینه و از روز شنبه نهم بهمن ماه فراهم می‌شود.

موزه جواهرات ملی یکی از مهمترین موزه‌های ایران است که بازدیدکنندگان خارجی و داخلی زیادی آن را یکی از مقاصد دیدنی خود انتخاب می کنند. برای بازدید از این موزه محدودیت های زمانی وجود دارد.

گنجینه بی‌مانند «خزانه جواهرات ملی» مجموعه‌ای از گرانبهاترین جواهرات جهان است که طی قرون و اعصار گردآوری شده است. خزانه فعلی جواهرات در سال ۱۳۳۴ ساخته و در سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی ایران افتتاح و به این بانک سپرده شد و اکنون نیز در صیانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بازدید از خزانه جواهرات ملی روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶:۳۰ امکان‌پذیر است. خزانه جواهرات ملی در غیر از ساعات اعلام شده و نیز در روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی، تعطیل است.