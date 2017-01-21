برخی از تلفات نیرو های آتش نشان ناشی از آموزش ندیدن مردم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سرخو با ابراز تاسف از این موضوع گفت: به گفته آتش نشان های شاهد، تعدادی از مغازه داران بخاطر اینکه آب به داخل مغاره نرود حاضر به ترک ساختمان پلاسکو نبودند.

وی در میدان عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو افزود: همه مسیر های ممکن برای دستیابی به اجساد شهدای آتش نشان و سایر مصدومان و تلاش برای نجات جان محبوس شدگان بررسی می شود چراکه زیر آوار اشتعال و حرارت وجود دارد و امکان این که از هر طریقی وارد این محل شوند وجود ندارد و تنها مسیری که ایمن باشد قابل دسترسی است.

سرخو که عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی است گفت: روز گذشته طی جلسه تلفنی مقرر شد تا سقف ۴ هزار کارگر پلاسکو بیمه بیکاری خارج از نوبت دریافت کنند تا معیشت آن ها تامین شود.

وی افزود امروز سند این تصمییم سازمان تامین اجتماعی امضا می شود.

این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: باید سیستمی برای مدیریت بحران شکل بگیرد که در آن حدود اختیارات وسیع باشد و این طور نباشد که آتش نشان ها کار کنند و عده ای فقط نظارت کنند.

وی همچنین گفت: همه اعضای شورای شهر قدردان آتش نشان های با غیرتی هستند که با امکانات موجود در محل تمام توان فنی خود را برای اطفاء حریق و کنترل ابعاد حادثه بکاربردند.