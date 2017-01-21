به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و بانک تجارت گفت: این تفاهم نامه آغاز همکاری های ما نیست بلکه فصل نوینی از همکاری های سازمان محیط زیست با بانک تجارت را رقم می زند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: تمرکز تفاهم نامه امروز بر این موضوع است که محیط زیست بحثی نیست که تنها از بخش دولتی بربیاید و همه باید در این زمینه ورود کنند. باید بین صنوف، مغازه دارها و فروشگاه ها آگاهی ایجاد شود تا خودشان به سمت اجرای ایمنی محل کارشان حرکت کنند و حرکت در این مسیر باید از درون شکل بگیرد وگرنه باید برای هر صنف و مغازه یک پلیس بگذاریم.

ابتکار ضمن تسلیت به مناسبت شهادت آتش نشانان در حادثه پلاسکو گفت: آتش نشانان بدون هیچ توقعی برای نجات دیگران جان خود را در طبق اخلاص می گذارند. علت احساسات قوی مردم حس شجاعت آتش نشانان بود. زمانی که بی مهری و بی اخلافی در جامعه حاکم است این جلوه ها بارقه ای از امید را زنده می کند و نشان می دهد که انسانیت هنوز زنده است و همین موضوع هم باعث شد که این حادثه در سطح بین المللی بازتاب پیدا کند.

وی تاکید کرد: در حادثه ساختمان پلاسکو تذکر دادن در بحث ایمنی کافی نیست اگر سازمان ها بخواهند تنها به تذکر بسنده کنند، راه به جایی نمی برند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: جایی که مخاطرات جدی است، اقدامات جدی تر نیز باید از سوی سازمان ها صورت بگیرد. ما در شرایط حاضر رویکردمان مقصریابی نیست، اما باید به سمت اصلاح رویکردها حرکت کنیم.

ابتکار گفت: در بسیاری از طرح های عمرانی، HSE یا حذف شده یا نادیده گرفته شده است. قراردادهای بسیاری بسته می شود که برای کاهش هزینه و قیمت ارائه شده در مناقصه اول از همه HSE حذف می شود. برخی آن را تجملی و غیرضروری می دانند و HSE چندان مورد توجه ما نبوده است، اما حادثه پلاسکو هشدار و بیدارباش از نظر ایمنی برای همه ما است.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست آمادگی دارد تا برای توان افزایی در زمینه HSE به اصناف ایران کمک کند، اما مهم آن است که توجه به مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست، درون زا باشد و از درون اجتماع و بخش خصوصی بجوشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: جریان آگاهی بخشی در کشور باید جدی تر انجام شود تا از بسیاری از معضلات جلوگیری شود. همکاری هایی که با بانک ها داریم نتایج مهمی را در بانکداری سبز به دنبال می آورد، کاهش مصرف کاغذ، کاهش رفت و آمد و کاهش آلودگی هوا از جمله فعالیت هایی است که در نظام بانکی کشور دنبال می شود.

ابتکار با یادآوری اینکه در گفتگو با رئیس بانک مرکزی قرار شد شاخص هایی برای اقدامات محیط زیستی بانک ها تعریف و در نتیجه رتبه بندی بانک ها در زمینه محیط زیست انجام شود، خاطرنشان کرد: شعبات بانک ها باید در راستای مدیریت سبز و استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر فعالیت کنند. رویکرد نظام بانکی و فعالیت ها و به ویژه در بحث تسهیلات باید رویکردی محیط زیستی باشد. نظام بانکی کشور باید در بحث توسعه پایدار ورود جدی پیدا کند و بانک ها باید از طرح هایی حمایت کند که آسیب محیط زیستی نداشته باشد و حتی در طرح های بزرگ شرط ارزیابی زیست محیطی را در نظر بگیریم.