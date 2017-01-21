به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای، دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی موسسات اعتباری را ابلاغ کرد. خبرگزاری مهر متن کامل این بخشنامه را منتشر کرد:

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران و ونزوئلا ارسال می شود.

با سلام

احتراما بدین وسیله به استحضار می رساند به استناد تبصره ذیل ماده (۶۶) «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیأت محترم وزیران و با هدف روزآمد نمودن و متناسب و هماهنگ ساختن ضوابط و مقررات ناظر بر نحوه و شرایط صدور مجوز انجام عملیات ارزی برای بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی با اقتضائات و شرایط جدید، «دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری» در بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که مزید استحضار نسخه‌ای از آن به پیوست ایفاد می‌گردد.

در پایان ضمن اعلام اینکه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضوابط ناظر بر نحوه اخذ مجوزهای عملیات ارزی بانک‌های غیردولتی موضوع بخشنامه شماره مب / ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ (تصویر پیوست) منسوخ می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

عبدالمهدی ارجمندنژاد ـ حمیدرضا غنی‌آبادی

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی

دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری

مقدمه:

به استناد بند (ب) ماده ۱۱ «قانون پولی و بانکی کشور» و تبصره ذیل ماده (۶۶) «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی»، دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود:

ماده ۱ ـ گستره شمول تعاریف ذیل منحصراً محدود به این دستورالعمل است:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی است.

۱-۳-ضوابط ارزی: مجموعه مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ارزی ابلاغی توسط حوزه ارزی بانک مرکزی.

۱-۴-اجازه‌نامه عملیات ارزی: موافقت کتبی بانک مرکزی با انجام عملیات ارزی توسط مؤسسه اعتباری مطابق با مفاد این دستورالعمل.

۱-۵-مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد.

۱-۶-مرجع نظارتی: مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی.

۱-۷-اداره مجوزهای بانکی: اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی

۱-۸-کمیسیون مقررات و نظارت: کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی

۱-۹-سامانه ارزی: مجموعه سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی معرفی شده توسط بانک مرکزی نظیر پورتال ارزی، سیستم ثبت معاملات ارزی (ITRS) و سنا.

ماده ۲-انجام عملیات ارزی موضوع این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری صرفاً پس از اخذ اجازه‌نامهعملیات ارزی و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله ضوابط ارزی و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

ماده ۳-اجازه‌نامه عملیات ارزی مؤسسه اعتباری طی سه مرحله و طبق مفاد این دستورالعمل صادر می‌شود.

ماده ۴ ـمؤسسه اعتباری مجاز به انجام عملیات ارزی در هر یک از مراحل اول، دوم و سوم به شرح زیر می‌باشد:

۴-۱-مرحله اول:

۴-۱-۱-خرید، فروش، نقل و انتقال ارز

۴-۱-۲-عملیات مربوط به حواله‌های وارده و صادره ارزی داخل کشور

۴-۲-مرحله دوم:

۴-۲-۱-افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، سرمایه‌گذاری مدت‌دار

۴-۲-۲-اعطای انواع تسهیلات

۴-۲-۳-صدور گواهی سپرده عام و خاص

۴-۲-۴-عملیات مربوط به اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی

۴-۲-۵-عملیات مربوط به بروات اسنادی وارداتی و صادراتی

۴-۲-۶-صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها

۴-۲-۷-سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار

۴-۲-۸-ایجاد و برقراری روابط کارگزاری با مؤسسات اعتباری خارجی پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص وضعیت اعتباری و مؤسسات مذکور.

۴-۲-۹-عملیات مربوط به حواله‌های وارده و صادره ارزی خارج کشور

۴-۲-۱۰-خدمات مربوط به وجوه اداره شده

۴-۲-۱۱-انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)

۴-۳-مرحله سوم:

۴-۳-۱-انعقاد قراردادهای ریفاینانس و فاینانس

۴-۳-۲-عضویت در بازارهای بین بانکی ارزی

۴-۳-۳-انتشار و فروش اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت و صکوک

۴-۳-۴-سایر عملیات ارزی که در مراحل اول و دوم پیش‌بینی نشده است.

ماده ۵ ـ مؤسسه اعتباری می‌تواند حداقل شش ماه پس از تاریخ رسمی شروع به فعالیت اعلامی به بانک مرکزی، درخواست خود مبنی بر اخذ اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله اول که به امضای مدیرعامل رسیده را به همراه برنامه عملیاتی و سایر مدارک و مستندات لازم که فهرست آن توسط اداره مجوزهای بانکی اعلام می‌شود و تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری است، به اداره مذکور ارایه نماید.

ماده ۶-مؤسسه اعتباری موظف است، حداقل موارد زیر را در برنامه عملیاتی خود درج نماید:

۶-۱-راهبردها و اهداف انجام عملیات ارزی

۶-۲-سیاست‌ها و برنامه‌ها در خصوص نحوه تجهیز و تخصیص منابع ارزی طی سه سال آتی

۶-۳-سیاست‌های بازاریابی مرتبط با عملیات ارزی

۶-۴-برآورد درآمد، هزینه و سودآوری عملیات ارزی طی سه سال آتی

۶-۵-سیاست‌های مدیریت ریسک ارزی

۶-۶-ساز و کارهای لازم و ضروری برای انجام عملیات ارزی نظیر اتصال به سیستم سوئیفت

۶-۷-سیاست‌ها و راهبردهای بانکداری الکترونیک در زمینه عملیات ارزی

۶-۸-ساختار سازمانی با ذکر عناوین واحدهای سازمانی مسئول انجام عملیات ارزی، شرح وظایف آنها، روش‌های انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین آنها، حدود اختیارات و مسئولیت‌های رده‌های مختلف مدیریتی و همچنین تعداد و کیفیت کارکنان واحدهای مزبور.

۶-۹-سیاست‌ها و اقدامات در خصوص ایجاد نظام کنترل داخلی ذی‌ربط

۶-۱۰-تجهیزات رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار

ماده ۷-اداره مجوزهای بانکی پس از دریافت تمامی مدارک لازم نسبت به استعلام؛ از اداره مبارزه با پولشویی در خصوص وجود واحد تطبیق در مؤسسه اعتباری و رعایت موارد مربوط به پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر موارد مرتبط و از ادارات نظارتی ذی‌ربط در ارتباط با انطباق عملکرد مؤسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و نیز تأیید برنامه عملیاتی، اقدام می‌کند.

ماده ۸ ـ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ نظرات ادارات مبارزه با پولشویی و نظارتی ذی‌ربط، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقررات و نظارت ارسال می‌دارد.

ماده ۹ ـ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ تأییدیه معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله اول، نسبت به صدور اجازه‌نامه مذکور که به امضای مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیر اداره مجوزهای بانکی رسیده است، اقدام و رونوشتی از آن را برای اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ارسال می‌کند.

ماده ۱۰ ـمؤسسه اعتباری می‌تواند حداقل یک سال پس از صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله اول، درخواست خود مبنی بر اخذ اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله دوم که به امضای مدیرعامل رسیده را به همراه برنامه عملیاتی به روز شده و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز که فهرست آن توسط اداره مجوزهای بانکی اعلام می‌شود و تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری می‌باشد، به اداره مذکور ارایه نماید.

ماده ۱۱ ـاداره مجوزهای بانکی پس از دریافت تمامی مدارک لازم نسبت به استعلام، از اداره مبارزه با پولشویی در خصوص رعایت موارد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و از ادارات نظارتی ذی‌ربط به جهت انطباق عملکرد مؤسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و نیز مناسب بودن عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه انجام عملیات ارزی و تأیید برنامه عملیاتی به روز شده اقدام می‌کند.

ماده ۱۲ ـ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ نظرات ادارات مبارزه با پولشویی و نظارتی ذی‌ربط، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به معاون نظارت بانک مرکزی ارسال می‌دارد.

ماده ۱۳ ـ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ تأییدیه معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله دوم، نسبت به صدور اجازه‌نامه مذکور که به امضای مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیر اداره مجوزهای بانکی رسیده است، اقدام و رونوشتی از آنها را برای اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ارسال می‌کند.

ماده ۱۴ ـ مؤسسه اعتباری می‌تواند حداقل شش ماه پس از صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله دوم، درخواست خود مبنی بر اخذ اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله سوم که به امضای مدیرعامل رسیده را به همراه برنامه عملیاتی به روز شده و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز که فهرست آن توسط اداره مجوزهای بانکی اعلام می‌شود و تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری می‌باشد، به اداره مذکور ارایه نماید.

ماده ۱۵ ـ اداره مجوزهای بانکی پس از دریافت تمامی مدارک لازم نسبت به استعلام، از اداره مبارزه با پولشویی در خصوص رعایت موارد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و از ادارات نظارتی ذی‌ربط به جهت انطباق عملکرد مؤسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و نیز مناسب بودن عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه انجام عملیات ارزی و تأیید برنامه عملیاتی به روز شده اقدام می‌کند.

ماده ۱۶ ـ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ نظرات ادارات مبارزه با پولشویی و نظارتی ذی‌ربط، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به معاون نظارت بانک مرکزی ارسال می‌دارد.

ماده ۱۷ ـ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ تأییدیه معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی مرحله سوم، نسبت به صدور اجازهنامه مذکور که به امضای مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیر اداره مجوزهای بانکی رسیده است، اقدام و رونوشتی از آن را برای اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ارسال می‌کند.

ماده ۱۸ ـ در شرایط خاص، حداقل زمان های مقرر در مواد ۵، ۱۰ و ۱۴ منوط به تائید ادارات نظارتی مربوط مبنی بر برخورداری موسسه اعتباری از شرایط لازم موافقت معاون نظارت بانک مرکزی، قابل کاهش است.

ماده ۱۹ ـ موسسه اعتباری موظف است، اطلاعات مربوط به عملیات ارزی خود را حسب مورد در سامانه ارزی درج نماید.

ماده ۲۰ ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺠﻮﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮﻡ ﺭﺍ ﻣﻄـﺎﺑﻖ مفاد بخشنامه مب/۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ بانک مرکزی اخذ نموده است، مجاز به انجام تمامی عملیات ﺍﺭﺯﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻝ، دوم و سوم مندرج در ماده (۴) این دستورالعمل بوده و اخذ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ماده ۲۱ ـ موسسه اعتباری که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مجوز عملیات ارزی مرحله اول و یا دوم را دریافت نموده، صرفاً مجاز به انجام عملیات ارزی مرحله اول و یا مرحله دوم- حسب مورد- در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ بانک مرکزی می باشد.

ماده ۲۲ ـ تخلف از مفاد این دستورالعمل، منجر به اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانونی پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ می شود.

ماده ۲۳ ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره مب/۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ بانک مرکزی منسوخ اعلام می شود.

این دستورالعمل در ۲۳ ماده در بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

«بسمه تعالی»

مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی

بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس هماهنگی های ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ:

مرحله اول

عملیات ارزی این مرحله عبارتست از:

الف ـ دریافت سپرده های ارزی از اشخاص حقیقی و حقوقی

ب ـ نقل و انتقالات ارزی

ج ـ خرید و فروش ارز

الف ـ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ

۱ ـ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺯﻱ

۲ ـ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﻱ: ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﻧﺰﺩ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ.

۳ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺭﺯﻱ ﻧﺰﺩ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

ب ـ نقل و انتقالات ارزی

۱ ـ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺰﺩ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ.

۲ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ.

۳ ـ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻫﺎ.

ج ـ خرید و فروش ارز

ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

شرایط صدور مجوز عملیات ارزی مرحله اول:

ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ (Business Plan) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۱ ـ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

۲ ـ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ.

۳ ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺎﻧﻚ.

۴ ـ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ.

۵ ـ تجهیزات و نرم افزار مورد نیاز.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ (Business Plan) ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

مرحله دوم:

عملیات ارزی این مرحله به شرح ذیل می باشد:

۱ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ.

۲ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ.

۳ ـ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ.

۴ ـ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺭﻳﻔﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ.

۵ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺳﻮﻡ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ:

ﺷـﺮﺍﻳـﻂ ﺻـﺪﻭﺭ ﻣﺠـﻮﺯ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ (Business Plan) ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

۱ ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ

۲ ـ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ.

۳ ـ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮﺋﻴﻔﺖ.

۴ ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﻃﺮﻓﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ ﻻﺯﻡ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺍﻳــﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ (Business Plan) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ:

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

۱ ـ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ.

۲ ـ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ (Inter Bank)

ﺷﺮﻭﻉ عملیات ارزی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎتی (Business Plan) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

بدیهی ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ عملیات ارزی ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ های اجرایی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ارزی ﺑﺎﻧﻚ مرکزی ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

مدیریت ﻛﻞ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ بانک ها ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ اعتباری

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ بانکی

ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻓﻴﺾ ﺯﺭﻳﻦ ﻗﻠﻢ ۱۶-۱۶۱۵

محمود مرتضوی ۳۸۱۶

رونوشت: به انضمام یک نسخه صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰.۹.۲۶ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ

-ﺟﻨﺎﺏ آقای وهاجی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎﻧﻚ

-ﺟﻨﺎﺏ آقای ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ارزی ﺑﺎﻧﻚ

-ﺟﻨﺎﺏ آقای معتمدی ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ سیاست ها ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ارزی

-ﺟﻨﺎﺏ آقای ﻣﺠﺪﭘﻮﺭ مدیرکل ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ عملیات ارزی

-ﺟﻨﺎﺏ آقای رشیدی ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ سیاست ها ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ارزی

-ﺟﻨﺎﺏ آقای شیرازی ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ عملیات ارزی

-ﺟﻨﺎﺏ آقای حاجی ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ بانک های تجاری ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ مقتضی

-ﺟﻨﺎﺏ آقای ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ بانک های تخصصی ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ

ﺣﻜﺎﻙ. ﺹ ٨٠/١٠/١

ﺑﺴﻤﻪ تعالی

صورتجلسه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ بانک های غیردولتی ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ عملیات ارزی ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ عملیات ریالی، جلسه ای ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ عملیات ارزی ﺗﻮﺳﻂ بانک های غیردولتی ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻨﺎﺏ آقای ﺯﺭﻳﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ بانک ها ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ اعتباری ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ

-ﺟﻨﺎﺏ آقای ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ سیاست ها ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺯﻱ؛

-ﺟﻨﺎﺏ آقای ﺭﺷﻴﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ سیاست ها ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺯﻱ؛

-ﺟﻨﺎﺏ آقای ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ بانکی؛

-ﺟﻨﺎﺏ آقای طریقی ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ بازرسی ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ بانک های تخصصی ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ غیربانکی

- ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻜﺎﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ بانکی

در ﺗﺎﺭﻳﺦ ۸۰.۹.۲۶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ عملیات ارزی ﺑﻪ بانک های غیردولتی ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ:

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ:

عملیات ارزی ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ

الف-ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ارزی ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ حقیقی ﻭ حقوقی

ب-ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ارزی

ج- ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ

ﺍﻟﻒ- دریافت سپرده های ارزی ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ

۴-افتتاح حساب های ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ، ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ گواهی ﺳﭙﺮﺩﻩ ارزی ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ سیاست ها ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ارزی

۵-ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی: سپرده گذاری ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﻧﺰﺩ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠی، ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ارزی ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ارزی ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻃﺮح های صادراتی

۶-مدیریت پرتفوی ارزی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎﺏ ارزی ﻧﺰﺩ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

ب- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ارزی

۱-ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ های ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ.

۲-ﺍﻧﺠﺎﻡ عملیات ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻟﻪ های ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ارزی ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ.

۳-ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺑﺎ بانک های ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﻮﺍﻟﻪ ها.

ج- ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ

ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ ﺗﻮﺳﻂ بانک ها ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ توافقی ﻭ گواهی ﺳﭙﺮﺩﻩ ارزی می باشد.

شرایط ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ عملیات ارزی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ

ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ عملیات ارزی ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ عملیاتی ﺑﺎﻧﻚ غیردولتی (Business Plan) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻣﻮﺭ ارزی ﺑﺎ ﭘﻴﺶ بینی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ می باشد:

۱-ﻭﺍﺣﺪ ارزی ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ

۲-ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭﺍﺟﺪ شرایط ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ کافی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

۳-ﻧﺤﻮﻩ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺑﺎﻧﻚ

۴-پیش بینی درآمد و هزینه ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ عملیات ﺍﺭﺯﻱ

۵-ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺳﺨﺖ افزار مورد نیاز

ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ عملیات ارزی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ عملیاتی ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ امور ارزی (Business Plan) ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ بانک ها ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ارزی نظارتی ﺫﻳﺮﺑﻂ) ﻣﻮﺭﺩ بررسی ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ تخصصی ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻮﺭﺩ رسیدگی ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

ﭘﺲ ﺍﺯ طی ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻮﺯ عملیات ارزی ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ بانک ها ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ متقاضی ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ سیاست ها ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ارزی ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ بانک های غیردولتی ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ

عملیات ارزی ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ می ﺑﺎﺷﺪ:

۶-ﺍﻧﺠﺎﻡ عملیات ارزی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ وارداتی ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ صادراتی

۷-ﺍﻧﺠﺎﻡ عملیات ارزی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ وارداتی ﻭ صادراتی

۸-ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ

۹-ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ریفاینانس ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ

۱۰-ﺳﺎﻳﺮ عملیات ارزی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺳﻮﻡ پیش بینی ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺷﺮﺍیط ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ عملیات ارزی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ارائه برنامه عملیاتی بانک (Business Plan) با پیش بینی موارد ذیل می باشد:

۵-ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ

۶-ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻭﺍﺟﺪ شرایط ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ

۷-ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ بانک ها ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮﺋﻴﻔﺖ

۸-ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺑﺎ بانک های ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﻃﺮف های خارجی

بانک ها می توانند ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ عملیات ارزی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺮﺍﺯ شرایط ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ آمادگی ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ عملیات ارزی ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ عملیاتی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ بررسی ﻭ ﺗﺎیید ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ

عملیات ارزی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

۳-ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ

۴-ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ارزی ﺑﻴﻦ بانکی (Inter Bank)

ﺷﺮﻭﻉ عملیات ارزی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ عملیاتی (Business Plan) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺳﺖ، ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ قبلی ﺑﻪ تایید ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ بانک های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ تخصصی، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ می باشد.

ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺘﻪ تایید ﺻﻼﺣﻴﺖ تخصصی ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺎﺩﺭ مدیریتی ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﺣﺪ ارزی ﺑﺎﻧﻚ متقاضی ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ تایید ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ:

۱-ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ بانک ها ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ غیربانکی

۲-ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ سیاست ها ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ارزی ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ سیاست ها ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ارزی

۳-ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ عملیات ارزی ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ عملیات ارزی

۴-ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ بانک های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ تخصصی ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ

ﺑﻬﺮﺍﻡ فیض ﺯﺭﻳﻦ ﻗﻠﻢ

ﺣﺴﻦ معتمدی

ﻣﻬﺪﻱ رشیدی

ﻣﺤﻤﻮﺩ مرتضوی

ﻓﺮﻫﺎﺩ طریقی

سیمیندخت ﺣﻜﺎﻙ