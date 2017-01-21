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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

به منظور مقابله با داعش؛

دانمارک به سوریه نظامی می فرستد

دانمارک به سوریه نظامی می فرستد

پارلمان دانمارک با اعزام نیروی نظامی به سوریه به منظور مقابله با داعش موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان دانمارک موافقت خود را با اعزام نیروی نظامی برای مقابله با گروه تروریستی داعش اعلام کرد. 

این تصمیم به منظور افزایش دامنه مقابله دانمارک با فعالیت گروه داعش در عراق و سوریه صورت گرفته است.

منابع خبری در دانمارک اعلام کردند که در حال حاضر حدود ۴۰۰ نظامی تحت نیروهای ائتلاف مبارزه با داعش حضور دارند. 

پیش بینی شده تا در ماه فوریه ( ماه آتی میلادی) نیروهای نظامی مذکور راهی سوریه شوند.

این در حالی است که چندی پیش گروه داعش دانمارک را به انجام حمله تروریستی تهدید کرده بود و در همین راستا نیز تعدادی مظنون دستگیر و بازداشت شدند.

کد مطلب 3883024
شقایق لامع زاده

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