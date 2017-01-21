یارانه ای به اتوبوسرانی جهرم پرداخت نشده است

سیاوش قزلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی جهرم، گفت: اتوبوس رانی جهرم با در اختیار داشتن ۴۳ دستگاه اتوبوس و ۶ دستگاه مینی بوس کار جابجایی مسافران در شهر جهرم و حومه را بر عهده دارد.

وی با انتقاد از پرداخت نشدن یارانه بلیط و بازسازی ناوگان از سوی دولت افزود: در یک و نیم سال گذشته هیچ یارانه ای به بخش اتوبوسرانی پرداخت شده است.

به گفته شهردار جهرم با اشاره به اینکه سن ناوگان اتوبوسرانی در حال بالا رفتن بوده و برخی اتوبوس ها بیش از ۱۰ سال در حال ارائه خدمت هستند.

وی خواستار تخصیص سهمیه مینی بوس به جای اتوبوس به ناوگان حمل و نقل درون شهری در جهرم شد و گفت: با توجه به افزایش خودرو های سواری در شهر جهرم و کم عرض بودن خیابان ها در بافت های قدیمی شهر می توان با ورود مینی بوس به جای اتوبوس بخشی از مشکل ترافیک در جهرم را حل کرد.