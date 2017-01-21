سلطانی فر دستور برنامه ریزی فوری بدهد/ خروج ورزش از ورشکستگی

به گزارش خبرنگار مهر، به حرف های دلخوش اباتری که چند روز قبل در مجلس شورای اسلامی گفته شد توجه کنید: « نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به افزایش بودجه بخش ورزشی از مالیات بر ارزش افزوده خاطر نشان کرد: اگر اختصاص ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ‌ورزش محقق شود، بودجه این حوزه تقریبا بیش از ۲۰ برابر می‌شود و این یعنی انقلابی در ورزش کشور که با آن می‌توان به همه مسائل از جمله مسائل زیربنایی توجه کرد. »

اباتری حرف از انقلابی در ورزش می زند و بودجه ای که قرار است بیست برابر شود. بیست برابر شدن بودجه ورزش قاعدتا می تواند بسیاری از بد قولی ها و تبعیض ها را برای پرداخت حق و حقوق ورزشکاران به ویزه در رده قهرمانی از بین ببرد و مشکلاتی را که گودرزی با آن دست به گریبان بود را کمتر کند اما بحث اصلی پرداخت حقوق معوقه که بار مالی زیادی برای وزارت ورزش ندارد نیست، بلکه بحث طراحی نقشه ای است برای زیر ساخت هایی که می توانند علاوه بر درآمد زایی همیشگی، برای ورزش قهرمانی و عمومی موثر هم باشند.

در واقع ماموریت فوری سلطانی فر این است که نقشه های بهتری را برای دریافت و هزینه کرد این بیست برابر بودجه را آماده کند تا از سال آینده از همان روزهای اول محل دریافت و هزینه کرد کاملا مشخص باشد و بیشترین راندمان ممکن از این بودجه به دست بیاید.

برنامه ریزی توسعه ورزش باید از همین امروز شروع شود و برنامه ها توسط سلطانی فر بازبینی شود. در واقع سلطانی فر بدون فوت وقت باید این مسئولیت را به معاونت مرتبط ارجاع دهد که اگر برنامه خوبی موجود نباشد با دویست برابر این پول هم اتفاقی در ورزش ایران رخ نمی دهد.

ترغیب بخش خصوصی و جذب اسپانسر ها هم باید در اولویت باشد چرا که با جذب آنها و البته این بودجه جدید ورزش می تواند از ورشکستگی نجات پیدا کند.