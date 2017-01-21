کشف ۱۴ هزار لیتر شیر غیربهداشتی در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خدارحم ذلقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار اشت: ماموران ایست و بازرسی «خمه» الیگودرز ، حین کنترل خودروهای عبوری ، به یک دستگاه کامیون تانکر مظنون و آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو یاد شده مشخص شد حامل ۱۴ هزار لیتر شیر غیر بهداشتی است.

فرمانده انتظامی الیگودرز با بیان اینکه راننده خاطی قصد جابجایی شیر غیر بهداشتی کشف شده را به استان های جنوبی داشت ، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

سرهنگ ذلقی گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.