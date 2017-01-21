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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

فرمانده انتظامی الیگودرز خبر داد؛

کشف ۱۴ هزار لیتر شیر غیربهداشتی در الیگودرز

کشف ۱۴ هزار لیتر شیر غیربهداشتی در الیگودرز

الیگودرز - فرمانده انتظامی الیگودرز از توقیف یک دستگاه کامیون تانکر و کشف ۱۴ هزار لیتر شیر غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خدارحم  ذلقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار اشت: ماموران ایست و بازرسی «خمه» الیگودرز ، حین کنترل خودروهای عبوری ، به  یک دستگاه کامیون تانکر مظنون و آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو یاد شده مشخص شد حامل  ۱۴ هزار  لیتر شیر غیر بهداشتی است.

 فرمانده انتظامی الیگودرز با بیان اینکه راننده خاطی  قصد جابجایی شیر غیر بهداشتی کشف شده را  به استان های جنوبی داشت ، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

سرهنگ ذلقی  گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

کد مطلب 3883033

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