بارنامه ناوگان عمومی حمل و نقل کالا و مسافر درهمدان کنترل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رودباری ظهر شنبه درجلسه هماهنگی امور حمل و نقل استان در حضور فرمانده هان پلیس راه گفت: کنترل بارنامه ها از وظایف مهم این اداره کل و تضمین کننده ایمنی است.

رودباری با تاکید بر نظارت و کنترل بارنامه حمل کالا و صورت وضعیت ناوگان مسافربری عمومی بیان کرد: این نظارت ها در راستای افزایش ایمنی است که جز با همکاری مجموعه پلیس راه امکان پذیر نخواهد بود.

وی هدف از نظارت و کنترل بارنامه ها و صورت وضعیت ناوگان کالا و مسافر را ارتقاء سطح ایمنی جاده ای و افزایش درآمد ناشی از عوارض بارنامه ها اعلام کرد و افزود: اخذ بارنامه یعنی داشتن شرایط و ضوابط تعیین شده لازم برای حمل کالا و داشتن بارنامه برای حمل هر نوع باری ضروری است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: صدور بارنامه با کنترل کارت هوشمند، معاینه فنی وسیله نقلیه و تایید مدیران فنی و ثبت مشخصات بار، تناژ، مشخصات فرستنده و گیرنده، وضعیت بیمه، پرداخت عوارض بارنامه و ثبت سایر موازین قانونی صورت می گیرد.

وی افزود : پلیس با کنترل بارنامه از وضعیت حمل کالا مطلع و مطمئن خواهد شد و در صورتی که راننده ای بدون بارنامه اقدام به حمل بار کند مرتکب تخلف شده و ضمن متوقف شدن وسیله نقلیه توسط پلیس راه، جهت تعیین وضعیت به اداره کل معرفی خواهد شد.

وی در زمینه جابه جایی مسافرین با ناوگان عمومی برون شهری نیز بر صدور صورت وضعیت تاکید کرد و افزود: صورت وضعیت برای اتوبوس نیز پس از اطمینان از سالم بودن اتوبوس و کنترل کارت هوشمند و سایر مدارک راننده و هم چنین ثبت نام مسافرین صادر می شود.

رودباری گفت: هدف اصلی دقت مسئولین این اداره کل و همکاری چشمگیر پلیس در این زمینه افزایش ایمنی در سفرهای جاده ای است و در خصوص کنترل بارنامه ها نیز علاوه بر هدف ارتقاء ایمنی اخذ عوارض نیز دارای اهمیت است چرا که بخشی از این عوارض مجدد صرف نگهداری راهها، نصب علائم ایمنی و توسعه شبکه راه می شود.

فرمانده پلیس راه استان همدان نیز ضمن بیان اهمیت نظارت و کنترل رانندگان گفت: پلیس راه خود را جدا از مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای نمی داند و در کنترل بارنامه ها و صورت وضعیت ناوگان مسافربری عمومی از حداکثر توان خود استفاده می کند.

سرهنگ رضا عزیزی به کنترل کامیون های حامل اضافه بار اشاره کرد و گفت: سیستم های توزین در حال حرکت سرعت کار را افزایش و مانع توقف غیر ضروری رانندگان است.

