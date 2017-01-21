۱۱۶ زمین غیرمجاز کشاورزی در خراسان شمالی تخریب شد

عبدالله یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی سامانه ۱۳۱ به‌منظور حفاظت از اراضی کشاورزی در خراسان شمالی اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی این سامانه و همراه با فعالیت گشت‌های حفاظت از اراضی کشاورزی و دیگر تمهیدات اندیشیده شده در قالب برنامه جامع حفظ اراضی کشاورزی سبب افزایش چشمگیر پیشگیری‌ها، تقویت پوشش حفاظتی زمین‌های کشاورزی و افزایش شناسایی ساخت‌وسازهای غیرقانونی کمک خوبی انجام‌شده است.

وی افزود: همچنین استقرار سامانه ارتباط مردمی سبب کاهش تخلفات جدید در حوزه کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی خراسان شمالی شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی این سامانه تاکنون با دریافت گزارش‌های مردمی ۳۲۶ مورد ساخت‌وساز در زمین‌های کاربری شناسایی‌شده است، البته تمام این ساخت‌وسازها در اراضی کشاورزی استان غیرقانونی محسوب نمی شود.

یوسفی بابیان اینکه برخی از این ساخت‌وسازها مجاز و برخی غیرمجاز است گفت: ۱۱۶ مورد از این ساخت‌وسازها در اراضی کشاورزی غیرمجاز شناسایی و برای آن‌ها پرونده تشکیل‌شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد ساخت‌وساز غیرمجاز ۱۸ مورد آن غصبی و ۹۸ مورد نیز در مراحل اولیه ساخت‌وساز تخریب و از ادامه روند کار آن ها جلوگیری شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی افزود: همچنین ۴۸ هزار و ۳۹۵ مترمربع مساحت ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری شناسایی‌شده که با تخریب اراضی به چرخه عرصه کشاورزی برگشت داده شد.