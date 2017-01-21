به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی این نهاد حوزوی منتشر شده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حادثه تلخ و حزن انگیز ساختمان پلاسکو و مصدومیت و جان باختن تعدادی از مردم و مأموران فداکار و ایثارگر آتشنشان موجب غم و اندوه فراوان گردید.
در این حادثه غمانگیز شجاعت و شهامت مردانی فداکار که در عمق حادثه و شعلههای آتش مجاهدت میکردند نشان از غیرت و ایمان و از جان گذشتگی آتشنشانان دلاور این سرزمین داشت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن عرض تسلیت شهادت جانباختگان و طلب عافیت برای مصدومان این حادثه دلخراش، با خانوادهها و بازماندگان این حادثه ابراز همدردی میکند و از مسئولین امر میخواهد تمام همت و تلاش خود را معطوف به نجات و امدادرسانی به مفقودان و مجروحان نموده و با تفقد از کسانی که در این حادثه متحمل خسارت و زیان شدهاند موجبات تسکین و کاهش آلام آنها را فراهم کند.
بی شک تلاش برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث دردناکی مستلزم برنامهریزی دقیق و مدیریت صحیح میباشد تا راه تکرار بر این وقایع دردناک و خطرناک بسته شود.
ان شاءالله خداوند تمام مجاهدتها و خدمات نیروهای امدادرسانی را قبول و رحمت واسعه خود را نصیب روح بلند شهدای افتخار آفرین آتشنشان گرداند.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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