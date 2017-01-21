  1. استانها
  2. قم
۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۴

جامعه مدرسین با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد؛

برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح برای پیشگیری از حوادث شبیه پلاسکو

برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح برای پیشگیری از حوادث شبیه پلاسکو

قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، اعلام کرد: پیشگیری از وقوع چنین حوادث دردناکی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی این نهاد حوزوی منتشر شده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه تلخ و حزن انگیز ساختمان پلاسکو و مصدومیت و جان باختن تعدادی از مردم و مأموران فداکار و ایثارگر آتش‌نشان موجب غم و اندوه فراوان گردید.

در این حادثه غم‌انگیز شجاعت و شهامت مردانی فداکار که در عمق حادثه و شعله‌های آتش مجاهدت می‌کردند نشان از غیرت و ایمان و از جان گذشتگی آتش‌نشانان دلاور این سرزمین داشت.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن عرض تسلیت شهادت جان‌باختگان و طلب عافیت برای مصدومان این حادثه دلخراش، با خانواده‌ها و بازماندگان این حادثه ابراز همدردی می‌کند و از مسئولین امر می‌خواهد تمام همت و تلاش خود را معطوف به نجات و امدادرسانی به مفقودان و مجروحان نموده و با تفقد از کسانی که در این حادثه متحمل خسارت و زیان شده‌اند موجبات تسکین و کاهش آلام آنها را فراهم کند.

بی شک تلاش برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث دردناکی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح می‌باشد تا راه تکرار بر این وقایع دردناک و خطرناک بسته شود.

ان شاء‌الله خداوند تمام مجاهدت‌ها و خدمات نیروهای امدادرسانی را قبول و رحمت واسعه خود را نصیب روح بلند شهدای افتخار آفرین آتش‌نشان گرداند.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

کد مطلب 3883068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها