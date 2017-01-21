۳۳۲ عضو هیئت علمی در مراکز دانشگاه آزاد استان بوشهر فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد بوشهر، یوسف قیصری در کارگاه آموزشی امور هیئت علمی واحد بوشهر با ارائه گزارشی از تعداد اعضای هیئت علمی در استان گفت: در مجموع ۱۱ واحد و مرکز دانشگاهی استان بوشهر، ۳۳۲ عضو هیئت علمی در رشته‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه فقط واحد بوشهر، واحد جامع دانشگاهی است، خاطرنشان کرد: ۱۷۸ نفر از اعضای هیأت علمی در واحد بوشهر تدریس می‌کنند.

دبیر هیأت امنای استان بوشهر با تأکید بر تلاش بر استانداردسازی نسبت دانشجو به استان در استان، عنوان کرد: این شاخص اکنون یک به ۷۰ است.

قیصری با تاکید بر حمایت دکتر میرزاده و اقدامات شایسته در راستای توسعه جهشی تحصیلات تکمیلی و تعدد رشته های ارشد و دکتری در استان، تصریح کرد: امیدواریم تا دوسال آینده با جذب نیروهای متخصص و آموزش دیده در دانشگاه آزاد اسلامی استان، مسائل مربوط به کمبود کادر هیأت علمی را از میان فارغ التحصیلان خود استان، مرتفع کنیم.