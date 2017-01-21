کار آواربرداری یک لحظه هم قطع نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی در حاشیه جلسه فوق العاده شورای شهر اظهار کرد: سهم قابل توجهی از آواربرداری ساختمان پلاسکو به طوری که پیش بینی می شود، تا آخر هفته برداشته می شود.

معاون شهردار تهران درباره برآورد خسارات ناشی از این حادثه گفت: بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد خسارات صورت گرفته است.

وی افزود: سازمان های مربوطه وظیفه بررسی حجم خسارات را دارند چرا که علاوه حجم قابل توجه اجناس تعدادی گاو صندوق و اوراق مالی در این ساختمان بوده است.

معاون شهردار تهران یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه را وضعیت افراد عادی دانست که مالک یا مستاجر و یا کارگر بوده اند و در این باره اظهار کرد: با هماهنگی به عمل آمده کلانتری ۱۰۹ بهارستان افراد می توانند با مراجعه موارد مفقودی را گزارش کنند و این در حالی است که افراد شهرستانی نیز که در محدوده ساختمان پلاسکو بوده اند و در ساختمان تردد داشته اند که خانواده های آنها خبری از آنها ندارند می توانند با گزارش دادن به نیروهای انتظامی و ارجاع آن به آگاهی از وضعیت آنها با خبر شوند.

وی اظهار کرد: به گفته یکی از مسئولین ماموران نیروی انتظلامی تاکنون ۷ فرم مفقودی از افرادی که به محل تردد داشتند و مراجعه نکرده اند گزارش شده و بستگان آنها امیدوارند تا خبری از وضعیت آنها به دست آید

امانی اظهارکرد: در جلسه فوق العاده شورای شهر مدیر عامل سازمان آتش نشانی معاون معماری و شهرسازی روند اجرای کار را گزارش کردند و پیشنهادات خوبی نیز از سوی شورا ارائه شد.

وی اظهار کرد : همچنین از مناطق هر ۶ ساعت یکبار گروهی برای کمک به میدان عملیات حاضر می شوند.