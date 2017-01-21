۳۰ پروژه عمرانی بندرگز در ایام دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرزایی ظهر شنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان که در بندرگز برگزار شد، گفت: ۳۰ پروژه عمرانی در ایام دهه فجر با اعتبار بالغ بر ۶۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در شهرستان بندرگز افتتاح می شود.

وی افزود: یکی از مهمترین پروژه های افتتاح شده در این ایام بیمارستان ۹۶ تخت خوابی با اعتبار ۴۴ میلیارد تومان است.

فرماندار بندرگز گفت: افتتاح خط انتقال فاضلاب شهر با دومیلیارد تومان و افتتاح پل روگذر لیوان با اعتبار چهار میلیارد تومان از دیگر پروژه هایی است که طی ایام دهه فجر افتتاح می شود.

میرزایی اظهار کرد: ۴۲ پروژه در قالب طرح های اشتغال زایی با تسهیلات ۱۱ میلیارد و ۲۱۶ میلیون تومان به متقاضیان ارائه شده است.

اشتغالزایی ۲۳۱ نفر در شهرستان بندرگز

وی تصریح کرد: در بخش پروژه های عمرانی ۱۳۵ نفر و در بخش پروژه های اقتصادی ۹۶ نفر تولید شغل کرده اند.

فرماندار بندرگز افزود: نواختن زنگ انقلاب در مدارس، همایش پیاده روی در شهرستان، عطر افشانی گلزار شهدا، ایستگاه صلواتی، دیدار از خانواده شهدا، عیادت از بیماران و پرستاران و ... از جمله برنامه هایی است که در سطح شهرستان بندرگز برگزار می شود.

میرزایی با بیان اینکه ۹۰ درصد مصوبات کاروان امید در روستاها برطرف شده است، گفت: یازدهمین سفر کاروان امید به روستای جفا کنده خواهد بود.