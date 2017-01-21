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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

طالبان پاکستان مسئولیت حمله «پاراچنار» را به عهده گرفت

طالبان پاکستان مسئولیت حمله «پاراچنار» را به عهده گرفت

طالبان پاکستان مسئولیت حمله صبح امروز در بازار پاراچنار پاکستان را به عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «محمد خراسانی» سخنگوی گروه تروریستی تحریک طالبان با اعلام این خبر، انگیزه این حمله را گرفتن انتقام خون برخی از اعضای خویش اعلام کرد.

این در حالی است که داون نیوز اعلام کرده است که گروه تروریستی «لشگر جهنگوی» اعلام کرده که به همراه گروهی از طالبان موسوم به «شهریار محسود» این عملیات را انجام داده است.

لازم به ذکر است که در انفجار صبح امروز در بازار «عیدگاه» واقع در منطقه «پاراچنار» که در ایالت «کرم ایجنسی» پاکستان قرار دارد، ۲۰ نفر جان باختند و بیش از ۵۰ نفر نیز زخمی شدند.

 گفتنی است که پاراچنار منطقه مرزی شیعه نشین پاکستان با افغانستان است که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی در محاصره تحریک طالبان و سایر گروه‌های افراطی- تکفیری بود.

کد مطلب 3883102

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