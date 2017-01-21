پیام انقلاب اسلامی به شکل خلاقانه به نسل جدید منتقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بسیج دانشجویی فارس، اسماعیل قزل‌سفلی شنبه ۲ دی در کمیته دانشجویی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی استان فارس گفت: همه باید در موضوع بسیار مهمی مثل گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت کنند.

وی افزود: انقلاب‌ها سرفصل مهمی در تاریخ جوامع بشری محسوب می‌شوند بطوری که مبدا تاریخ نوین بسیاری از کشورها را بر مبنای آن تعیین می‌کنند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس اضافه کرد: انقلاب‌ها منشا خلق و انتشار اندیشه و گفتمان‌های جدید می‌شود بطوری که مسیر تاریخ بشری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.

قزل سفلی با اشاره به مراحل انقلاب‌ها، مرحله استمرار و استکمال را تعیین کننده ماندگاری انقلاب‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: ایدئولوژی، رهبری، مردم و عناصر سازمان ده مولفه‌های شکل‌گیری انقلاب‌های موفق هستند.

وی بیان کرد: در تعریف دانشمندان علوم سیاسی، انقلابی بزرگ است که در مرز جغرافیایی خود نبوده و با درهم شکستن مرزها تلاش دارد تا انقلاب خود را جهانی کند.

مسئول کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر استان فارس با بیان اینکه انقلاب‌های بزرگ توانسته‌اند گفتمان سازی و تمدن سازی کنند ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران گفتمان بیداری اسلامی را در جهان مطرح کرد.

قزل سفلی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به انقلابی کامل تبدیل شده و تحول عظیمی را در دنیا ایجاد کرده است، گفت: در انقلاب کامل، ایدئولوژی، آرمان، اصول و ارزش های آن تداوم پیدا کرده و نسل به نسل استمرار دارد.

وی با تاکید بر نگاه جریان دانشجویی به انقلاب اسلامی با رویکردی جامع و راهبردی و برنامه ریزی دقیق افزود: آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را باید فریاد زد و ترفندهای دمشن را نیز رصد کرد.

مسئول ناحیه بسیج دانشجیی استان فارس بر توجه به افزایش آگاهی نسل جوان نسبت به ماهیت انقلاب اسلامی تاکید و تصریح کرد: اندیشه امامین انقلاب اسلامی را محور قرار داده شود و به معارف انقلاب اسلامی توجه کنیم.

قزل سفلی با بیان اینکه جریان دانشجویی برای اثرگذاری در دانشگاه تلاش کند، بر استفاده از ظرفیت ها تاکید کرد و گفت: از برنامه های مغایر با شئونات اسلامی و تضعیف کننده وحدت ملی و محلی پرهیز شود.

وی با تاکید بر پرهیز جریان دانشجویی از ورود به کشمکش های سیاسی و جناحی بیان داشت: پیام انقلاب اسلامی به شکل هنرمندانه و خلاقانه به نسل جدید انتقال داده شود.

در این نشست حجت الاسلام محمد شریفانی مسئول نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان فارس به بیان مطالبی در مورد انقلاب اسلامی و وظیفه دانشجویان نسبت به این موضوع مهم پرداخت.

دبیران تشکل های دانشجویی، مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهر شیراز و برخی از معاونان فرهنگی دانشگاه‌های شیراز نیز به بیان نظرات و برنامه‌های خود در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دهه فجر امسال پرداختند.