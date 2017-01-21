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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

رئیس منابع طبیعی بوشهر خبر داد؛

صدور رای برای ۳۰۰ پرونده منابع طبیعی شهرستان بوشهر

صدور رای برای ۳۰۰ پرونده منابع طبیعی شهرستان بوشهر

بوشهر - رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوشهرگفت: درحال حاضر بیش از ۵۱۰ پرونده درکمیسیون ماده واحده شهرستان بوشهر موجود است که از این تعداد نزدیک به ۳۰۰ پرونده منجربه صدور رای شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید منصوریان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کمیسیون به تعیین تکلیف اراضی اختلافی و مورد ادعا معترض به اجرای مقررات، اثبات مالکیت اشخاص، موسسات و دولت می‌پردازد و ما به‌صورت جدی پرونده‌های مربوط به این حوزه را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: خوشبختانه کمیسیون رفع تداخلات اراضی در راستای اجرای قانون ماده ۵۴ رفع موانع تولید و آیین‌نامه مربوطه نیز در شهرستان فعال است و پرونده‌های مرتبط با این قانون نیز در دستور بررسی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر اتفاق نظر و همت مضاعفی در میان همه اعضای این کمیسیون وجود دارد و اخیرا نیز مسائل و مشکلات موجود و مشترک در دو حوزه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مورد برسی قرار گرفت.

وی ضمن اشاره به همکاری مناسب و مطلوب منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و امور اراضی شهرستان بوشهر برای حل و فصل پرونده‌های کمیسیون گفت: همکاری و تعامل مناسبی در بحث کمیسیون رفع تداخلات انجام گرفته که در مورد یک پلاک از حوزه استحفاظی این شهرستان منجر به نتیجه شده است.

منصوریان ادامه داد: بدون شک برگزاری منظم نشست‌های این کمیسیون به تعیین تکلیف تمامی پرونده‌های ورودی منجر خواهد شد و اعضاء بر لزوم همکاری وتعامل بیش از پیش درجهت پیشبرد اهداف مشترک تاکید دارند.

وی یادآور شد: کمیسیون رفع تداخلات اراضی دراستان بوشهر در راستای اجرای قانون ماده ۵۴ رفع موانع تولید و آیین نامه مربوطه راه‌اندازی شده است و در این کمیسیون پرونده‌هایی که دارای سابقه اصلاحات ارضی بوده و اراضی آنها با اراضی ملی تداخل داشته است و تا کنون تعیین تکلیف نشده‌اند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3883104

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