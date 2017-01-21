صدور رای برای ۳۰۰ پرونده منابع طبیعی شهرستان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید منصوریان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کمیسیون به تعیین تکلیف اراضی اختلافی و مورد ادعا معترض به اجرای مقررات، اثبات مالکیت اشخاص، موسسات و دولت می‌پردازد و ما به‌صورت جدی پرونده‌های مربوط به این حوزه را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: خوشبختانه کمیسیون رفع تداخلات اراضی در راستای اجرای قانون ماده ۵۴ رفع موانع تولید و آیین‌نامه مربوطه نیز در شهرستان فعال است و پرونده‌های مرتبط با این قانون نیز در دستور بررسی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر اتفاق نظر و همت مضاعفی در میان همه اعضای این کمیسیون وجود دارد و اخیرا نیز مسائل و مشکلات موجود و مشترک در دو حوزه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مورد برسی قرار گرفت.

وی ضمن اشاره به همکاری مناسب و مطلوب منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و امور اراضی شهرستان بوشهر برای حل و فصل پرونده‌های کمیسیون گفت: همکاری و تعامل مناسبی در بحث کمیسیون رفع تداخلات انجام گرفته که در مورد یک پلاک از حوزه استحفاظی این شهرستان منجر به نتیجه شده است.

منصوریان ادامه داد: بدون شک برگزاری منظم نشست‌های این کمیسیون به تعیین تکلیف تمامی پرونده‌های ورودی منجر خواهد شد و اعضاء بر لزوم همکاری وتعامل بیش از پیش درجهت پیشبرد اهداف مشترک تاکید دارند.

وی یادآور شد: کمیسیون رفع تداخلات اراضی دراستان بوشهر در راستای اجرای قانون ماده ۵۴ رفع موانع تولید و آیین نامه مربوطه راه‌اندازی شده است و در این کمیسیون پرونده‌هایی که دارای سابقه اصلاحات ارضی بوده و اراضی آنها با اراضی ملی تداخل داشته است و تا کنون تعیین تکلیف نشده‌اند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.