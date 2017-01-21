۳۰۰ برنامه ویژه دهه فجر در بندرگز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شعبان کشیری ظهر شنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان که در شهرستان بندرگز برگزار شد، گفت: نخستین گروهی که به امام خمینی (ره) درمسیر انقلاب پیوستند روحانیون بودند و در ادامه مردم به امام راحل و مسیر انقلاب پیوستند.

وی افزود: امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب با زبان نصیحت به شاه می گفتند روابط با کشورهایی مانند آمریکا، شوروی و اسراییل منفعتی برای کشور ما ندارد اما لجاجت شاه و اطرافیانش باعث شد جریان انقلاب راه بیفتد و تعداد زیادی از جوانان ما به شهادت برسند.

کشیری گفت: امروز انقلاب با همان قدرت و اقتدار گذشته خود روبه جلو حرکت می کند و امیدواریم به دست صاحب اصلی خود برسد.

وی افزود: ۳۰۰ برنامه فرهنگی، عمرانی و... برای شهرستان بندرگز در ایام دهه فجر پیش بینی شده که حدود ۳۰ برنامه آن شاخص است.

امام جمعه بندرگز هم در این نشست خبری با اشاره به روز گذشته و مراسم تحریف دونالد ترامپ به عنوان ریاست جمهوری جدید آمریکا گفت: دوران ریاست جمهوری باراک اوباما هم تمام شد و در طول ۳۷ سالی که از انقلاب می گذرد این پنجمین ریاست جمهور آمریکاست که شکست از انقلاب اسلامی را تجربه می کند.

وی تصریح کرد: امثال اوباما به تاریخ پیوسته اند اما هنوز انقلاب اسلامی همچنان استوار به راه خود ادامه می دهد.