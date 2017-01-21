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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

۳۰۰۰ میلیارد تومان برای سازندگی در مازندران سرمایه گذاری شد

۳۰۰۰ میلیارد تومان برای سازندگی در مازندران سرمایه گذاری شد

محمودآباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: تاکنون سه هزار میلیارد تومان برای سازندگی در استان سرمایه گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری محمودآباد با اعلام سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومان برای سازندگی استان اظهار داشت: به همین میزان شغل ایجاد وجامعه رونق گرفت و ۲۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته و هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

یونسی دین را پایه وبنای حکومت اسلامی ایران دانست وافزود: جامعه ما برمبنای دین پدید آمده وحکومت ما الهام گرفته از حکومت اسلامی است و وظیفه‌داریم خدمت صادقانه وعاشقانه به مردم داشته باشیم.

معاون سیاسی استاندار مازندران صدور انقلاب را باعث گسترش اسلام ناب دانست و افزود: باید شعاع انقلاب اسلامی را گسترش دهیم زیرا امروز گمشده جامعه جهانی پاکی وفضیلت است.

یونسی با اشاره به داعش پروری برخی حکومت‌های منطقه گفت: تنها یک حکومت در منطقه است که حامی مستضعفین و مظلومین بوده و آن جمهوری اسلامی است.

یونسی دولت را وارث بدهی‌های دولت گذشته ذکر ویاد آور شد: دولت آقای روحانی کشور را با قرض فراوان وتورم بالای ۴۰ درصد، تولید نفت زیر یک‌میلیون بشکه ورشد اقتصادی منفی ۶/۸ و ۶ قطعنامه هولناک تحویل گرفت و هنوز مدیرانی که کار اجرایی می‌کنند می‌دانند بخشی از بدهی دولت گذشته درحال پرداخت است.

معاون استانداری مازندران ادامه داد: دولت رشد منفی اقتصادی را به رشد چهار درصد ارتقا داد و جلوی تقابل دنیا را گرفت و هزینه سرانه بهداشت را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داد.

وی افزود: در مازندران با بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بیش از ۳۴۰ بنگاه تولیدی واقتصادی را تقویت کرد.

وی تأکید کرد: تعداد قابل‌توجهی از کارگاه‌های ما دارای تکنولوژی بیش از سی سال گذشته هستند وباید نو شده و یا از مدار خارج شوند.

کد مطلب 3883117

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