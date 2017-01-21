عنوان نخست علوم پزشکی آبادان در اجرای طرح وارنیش فلوراید در کشور

شهرام ترحمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای تحول سلامت دهان و دندان، در راستای اهداف کاری معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان و به منظور بهره‌مندی قشر آسیب‌پذیر و گروه هدف که بچه‌های زیر ۱۴ سال و مادران باردار هستند، تشکیل شد.

وی با تاکید بر پیگیری جدی موضوع کاهش هزینه‌های سلامت دهان و دندان در این شورا افزود: طرح وارنیش فلوراید برای نزدیک به ۷۰ هزار نفر دانش آموز در پایه ابتدایی حوزه فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان به انجام رسید.

وی با اشاره به ثبت اقدامات انجام شده در طرح وارنیش فلوراید مدارس حوزه فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان در سامانه کشوری این طرح اظهار کرد: مرحله دوم این طرح از نیمه اسفندماه امسال آغاز می شود و تا نیمه فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: سعی داریم دو واحد تجمیعی در آبادان و خرمشهر و ۶ واحد دندانپزشکی در ۳ شهرستان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان را راه اندازی و به بهره‌برداری برسانیم.

ترحمی خدمات ارائه‌شده دندانپزشکی در محدوده فعالیت این دانشکده طی دو سال گذشته را ۲۵۴ مورد خواند و گفت: در سال ۹۴، رقم این خدمات به عدد ۱۹هزار و ۲۷۶ مورد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص خدمات ارائه‌شده دندانپزشکی در مراکز تحت پوشش فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان در ۹ ماهه ابتدایی امسال افزود: در سالجاری ۲۴هزار و ۶۸۴ مورد خدمات دندانپزشکی در این مراکز به مراجعان ارائه شده است.

وی با اعلام دوباره کسب جایگاه نخست دانشکده علوم پزشکی آبادان در اجرای طرح وارنیش فلوراید در سطح کشور اظهار کرد: در طرح یاد شده در حوزه فعالیت ما ثبت ۹۵ درصدی انجام شده است که هدف وزارت بهداشت نیز همین مقدار درصد بوده است.