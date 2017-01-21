مهلت ارسال آثار به جشنواره ققنوس در مازندران تمدید شد

شهرام نوری در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره فرهنگی هنری ققنوس خبر داد و گفت: با توجه به درخواست دانشجویان علاقه مند برای شرکت در دومین جشنواره فرهنگی هنری ققنوس، مهلت ارسال آثار تا ۳۰ بهمن ماه تمدید شد.

نوری با بیان اینکه علاقه مندان می توانند آثار خود را تا ۳۰ بهمن ماه امسال به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، اظهار کرد: دومین جشنواره فرهنگی و هنری ققنوس با موضوعات اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی، دانشگاه اسلامی و ایران پایگاه تمدن اسلامی برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران گفت: دانشجویان می توانند آثار خود را در قالب شعر، داستان کوتاه، پوستر، عکس کاریکاتور، فیلم کوتاه، انیمیشن، تئاتر خیابانی، موسیقی سنتی و تلفیقی به آدرس دبیرخانه ارسال کنند.

وی در مورد چگونگی ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره فرهنگی هنری ققنوس گفت: دانشجویان علاقه مند می توانند آثار خود را تا ۳۰ بهمن ماه به آدرس ساری، بلوار پاسدارن، کوچه شهید بهرامی،بسیج دانشجویی استان مازندران، معاونت فرهنگی و اجتماعی ارسال کنند یا به واحدهای بسیج دانشجویی در دانشگاه های سراسر استان مازندران تحویل دهند.

نوری افزود: متقاضیان دانشجو برای حضور در این جشنواره می توانند آثار خود را به آدرس تلگرامی A_D_M_I_N_Farhangi@ نیز ارسال کنند.