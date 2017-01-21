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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۶

کشته شدن ۲۷ عضو طالبان در ولایت «قندهار» افغانستان

کشته شدن ۲۷ عضو طالبان در ولایت «قندهار» افغانستان

۲۷ عضو گروه طالبان در ولایت قندهار افغانستان در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، «ضیا درانی» سخنگوی فرمانده امنیتی قندهار تایید کرد که ۲۷ عضو گروه طالبان از جمله چهار عضو ارشد این گروه توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند.

 از سویی دیگر گزارش ها حاکی از آن است که شورشیان طالبان شب گذشته در یک حمله مرگبار در ولایت قندهار در جنوب افغانستان ۱۶ نیروی پلیس را کشته و دو پاسگاه را به تصرف خود در آورده اند.

حمله طالبان به شهر «میوند» در ولایت قندهار روز جمعه آغاز شده است که نیروهای امنیتی افغانستان نیز تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده اند.

اکثر شهر های ولایت «هلمند» در همسایگی ولایت قندهار به تصرف گروه طالبان در آمده اند و این گروه حملاتی را نیز به ولایت «ارزگان» یکی دیگر از ولایت های همجوار قندهار انجام داده است.

کد مطلب 3883124
علی کاووسی نژاد

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