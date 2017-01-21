اجرای یکصد عملیات آتش نشانی در طول دو روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ساعی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اعلام اینکه در جلسه اضطراری شورای شهر تلاش شد در کمترین زمان ممکن تصمیمات قطعی برای بهبود عملیات امدادرسانی حادثه پلاسکو اتخاذ شود، گفت: با توجه به اینکه تعدادی از بالابرهای ۵۴متری شهرداری تهران از بین رفته است در تلاش هستیم تا با مذاکره با استان های همجوار در صورت ضرورت، تجهیزات مورد نیاز را تامین کنیم.

وی با بیان اینکه در طول دو روز گذشته آتش نشانی شهر تهران حدود یک صد عملیات اجرا کرده است، تصریح کرد: شورا در تلاش است در کمترین زمان ممکن تجهیزات و لوازم مورد نیاز را تامین کند.

ساعی با تاکید بر اینکه شورا در نظر دارد تا هرچه سریع تر تجهیزات و امکانات تخریب شده را خریداری کند، گفت: در نظر داریم با تخصیص ویژه بودجه هرچه زودتر کسری سازمان آتش نشانی را تامین کنیم.

تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان به آتش نشانی برای جبران خسارت

محمد مهدی تندگویان نیز در رابطه با جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: پیش بینی شد کمیته ای ویژه جهت رسیدگی به آسیب دیدگان حادثه اعم از کسبه و آتش نشانان تشکیل شود.

در این جلسه بودجه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب تنخواه به منظور جبران خسارت های همین چند روزه آتش نشانی اختصاص داده شد.

وی با بیان اینکه برآورد می شود قریب به ۴ هزار کارگر و کسبه در این حادثه آسیب مالی دیده باشند و یا بیکار شده باشند، تصریح کرد: هیات دولت مصوب کرده است که حقوق بیکاری به کارگران پرداخت شود.

تندگویان گفت: اکنون زمان این نیست که مقصر و دلایل وقوع حادثه را دنبال کنیم. بنا داریم عملیات را با جدیت ساماندهی کرده و پس از آن دلایل و مقصران حادثه بررسی خواهند شد.

شورا خواستار تعلق گرفتن نام شهید به نیروهای اتش نشان است

مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نیز با اعلام اینکه شورا خواستار تعلق گرفتن نام شهید به نیروهای اتش نشان حادثه فرویخته ساختمان پلاسکو است، گفت: نظام باید در این خصوص تصمیم گیری کند اما ما امیدواریم این عزیزان جان فشان جزو شهدا محسوب شوند.

وی با تاکید بر اینکه تشخیص عنوان شهید در محدوده اختیارات شهرداری تهران نیست، تشریح کرد: بی شک بنیاد شهید باید در این خصوص تصمیمی گیری کند، اما ما امیدوار هستیم نام این عزیزان در زمره شهدا قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نیروهای آتش نشانی شهرداری تهران تلاش کردند با جانفشانی جان تمامی شهروندانی که در ساختمان پلاسکو حضور داشتند را نجات دهند، افزود: نیروهای آتش نشانی واقعا از جان و دل مایه گذاشتند به طوریکه شاهد هستیم امروز مهمترین سرمایه زندگیشان یعنی جانشان را فدای هموطنانشان کردند.

آمادگی لازم برای اعزام تجهیزات به محل حادثه

معاون قرارگاه خاتم الانبیا نیز در بازدید از محل حادثه پلاسکو از روند عملیات امداد و نجات و آواربرداری بازدید کرد و گفت: تا کنون ۲۰ دستگاه اعم از جرثقیل های بزرگ، بیل های مکانیکی، دستگاه های برش و خمش و ماشین الات سنگین جهت اوار برداری همراه بیش از یکصد نیروی امدادی و کمک رسان درمحل مستقر شده اند.

نورالله صدرا ضمن بیان مطلب فوق بابیان اینکه حجم عملیات بسیار گسترده است، گفت: به طور حتم چندین روز زمان برای آواربرداری لازم است. در عین حال ما آمادگی داریم چنانچه دستگاه های بیشتری نیاز باشد به محل اعزام کنیم.