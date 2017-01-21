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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

واشنگتن:در حال بررسی موضوع شرکت در مذاکرات آستانه هستیم

واشنگتن:در حال بررسی موضوع شرکت در مذاکرات آستانه هستیم

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی موضوع شرکت در مذاکرات صلح سوریه در آستانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک مقام وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود ضمن تائید خبر دریافت دعوتنامه شرکت در مذاکرات آستانه گفت: آمریکا در حال بررسی موضوع شرکت در مذاکرات آستانه است.

در همین رابطه، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه از رایزنی این کشور با ایران برای آماده سازی مذاکرات صلح سوریه در آستانه خبر داد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد: روسیه درباره تدارکات مربوط به گفتگوهای صلح سوریه در آستانه، شامل حضور آمریکا در این نشست، با ایران مشورت کرد.

پسکوف تاکید کرد، روسیه به تماس‌های خود با همتایان ایرانی به منظور مشورت در خصوص این دیدار که قرار است ۲۳ ژانویه در استانه برگزار شود، ادامه خواهد داد.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه از دعوت آمریکا به مذاکرات استانه خبر داده بود.

در این میان برخی خبرها حکایت از ادامه مشورت روسیه با ایران به دلیل مخالفت تهران با حضور آمریکا در مذاکرات آستانه دارند.

برخی منابع غیر رسمی اعلام کرده اند که کرملین اعلام داشته مخالفت ایران با حضور آمریکا، مشارکت ایالات متحده در گفتگوهای آستانه را پیچیده کرده است.

کد مطلب 3883129
عبدالحمید بیاتی

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